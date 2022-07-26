24 февраля Арсен вместе с Александром Положинским вывозил родных в Ивано-Франковскую область. Тогда у мужчин не было мнений, что семьи будут за границей, просто хотели вывезти их как можно дальше от Киева.

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Арсен поделился, что тогда надо все обдумать, понять, что происходит. Потом позвонили родственники и предложили, чтобы Тоня с дочерью ехали к ним. Именно из-за дочери решили, что надо ехать, а не прятаться в подвалах от постоянных воздушных тревог.

Вернувшись в Киев, Арсен Мирзоян присоединился к одному из подразделений. В интервью 24 каналу рассказал, как это сделал, а также признался, что оставил квартиру для военных.

К началу эвакуации ко мне приехали знакомые, приехала машина полная загруженная БК (боекомплектами – 24 канал). Сказали: "Сеня, вывози своих". И все, я им оставил дом, расквартировал, сказал: "Живите здесь, все есть – холодильник, душ, кухня, кровати. Живите здесь, а я вернусь". Мы и вернулись,

– поделился музыкант.

Полное интервью с Арсеном Мирзояном читайте в рамках проекта "Интервью24" .