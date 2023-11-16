За словами співака, батько "типу хвилювався". Водночас зараз тато з сином не спілкуються. Як зазначив Мірзоян, у нього такого бажання не виникало раніше та немає зараз.

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Арсен Мірзоян заговорив про батька

Співак розповів, що не спілкується зі своїм татом, але не тримає на нього зла. До того ж Мірзоян зазначив, що попри відсутність батька, він ніколи не відчував себе покинутим або позбавленим татової ласки в дитинстві. Натомість його "виховала вулиця".

Ми не спілкувалися, і бажання не виникало. Зовсім нещодавно зв'язалися, коли почалося повномасштабне вторгнення. Батько зателефонував, типу хвилювався, що тут відбувається,

– сказав артист.

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