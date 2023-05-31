Воював, – Арсен Мірзоян приголомшив історією, коли йому доводилося брати до рук зброю на фронті

Співак Арсен Мірзоян ще з початку війни 2014 року організовує концерти для військових на фронті. Іноді під час цих виступів виникали непередбачувані обставини, коли артисту доводилося брати до рук зброю, щоб зберегти своє життя.

Про це Мірзоян розповів під час нового інтерв’ю Славі Дьоміну. Нагадаємо, що співак перші 10 днів повномасштабної війни захищав Київ зі зброєю в руках, а в березні взявся за волонтерство.

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Мірзоян брав до рук зброю на фронті

За словами артиста, йому ще жодного разу не вручали повістку, проте він сам ходив до військкомату.

Я прийшов у військкомат сам на початку повномасштабного вторгнення... Але от зброю до рук брав часто, ще з 2014 року. Це були гарячі точки, куди ми доїжджали. Але скажу тобі, що раніше такої небезпеки не було, максимум були "Гради" або "Урагани",

– висловився Арсен.

На його думку, зараз ця війна зовсім інша.

Мірзоян зізнався, що йому особисто доводилося воювати, коли він їздив співати для військових у гарячі точки (до повномасштабного вторгнення – 24 Канал). "Хлопці тобі одному довіряють, знають, на що ти спроможний і знають твій фізичний стан", – додав він.

Арсен зізнається, що тут справа не у бажанні, він був змушений брати до рук зброю.

Ти приїжджаєш на позицію і можеш спати в бліндажі. А в якийсь момент залітає спецназівець, кидає тоді автомат Калашнікова і каже: “У нас контакт, виходимо” і все. Тут неважливо – є бажання, немає. Звісно, я виглядав як “махновець” (жартує), бо був у майці й шортах, але вибору не було, бо й мова йде про власне життя,

– сказав співак.

Мірзоян зізнався, що, попри такі випадки, жодного разу не знищив окупанта. Він пожартував, що стріляв "в кущі", адже не мав бойового досвіду.

Про бої в Києві на початку лютого 2022 року

Водночас вже під час повномасштабного вторгнення він брав зброю до рук лише у лютому та березні 2022 року, коли захищав Київ.

25 лютого ми з Положинським примкнули до одного з підрозділів, нам видали зброю. Екстрені випадки були, тоді в рацію почули, що "зустрічаємо колону", ми лишалися в будівлі і була команда "відповідати" сидіти до останнього,

– розповів Мізроян.

На його думку, тоді він не думав про те, що може загинути.

"Психологічно ти просто не віриш, що все це відбувається з тобою. У нас з положинським було два автомати і три магазини на двох і один важкий бронежилет, якого ми лишили", – сказав Арсен.

До слова, співак Арсен Мірзоян залишився в Україні під час війни, хоч дружину з дітьми вивіз за кордон. На початку березня він показував свою зброю та заявляв, що готовий зустрічати окупантів.