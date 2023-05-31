Арсен Мірзоян вперше розповів про вікову кризу та зізнався, чи тамував її алкоголем

Арсен Мірзоян зізнався, що страждав від кризи середнього віку близько 3 років. У процесі не обходилось без алкоголю, але напої мало чим допомагали допомагав.

Український співак Арсен Мірзоян розповів, що у його житті не обходилось без складних періодів. Одним з таких був період вікової кризи.

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Арсен Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Виконавець поділився, що криза середнього віку настала у 40 років – з нею він боровся близько 3 років. Допоміг впоратись карантин через пандемію.

Це було тоді, коли мені було 40 років. Зараз я цю кризу не відчуваю. Мені в цьому допоміг карантин. Всі ці ковідні історії вивільнили дуже багато часу і примусили мене приділити більше уваги собі,

– зізнався Арсен Мірзоян.

"Криза середнього віку – претензія до самого себе. Чи насправді ти займаєшся тим, чим потрібно тобі займатись? Чи дійсно подобається це людям? Бо насправді це те, що вбиває людину. Коли їй хтось зможе довести, що те, чим вона займається, нікому не потрібно. І тут настає момент, коли ти сам у собі починаєш сумніватися".

Слава Дьомін поцікавився, чи не намагався Мірзоян "боротись" з проблемами алкоголем. Той відповів ствердно, але зазначив, що воно цього не вартувало: "І таке було… Я не скажу, що воно допомагало (алкоголь, – 24 Канал). Але стан після допомагав замислитись".

Інтерв’ю з Арсеном Мірзояном: дивіться відео онлайн





Зауважимо, про залежність від спиртних напоїв зізнавався репер Позитив. Він розповідав, що алкоголізм був його великою проблемою останній рік. Чарка не тільки не допомагала, а ще й погіршувала його психологічне здоров'я. На той час репер не хотів звертатися до психолога, бо вважав, що може впоратися з усім самостійно.

Та згодом артист таки звернувся до спеціаліста – він діагностував Позитиву депресію. Репер боровся з хворобою близько трьох років і невдало намагався заглушити її алкоголем. Тепер Позитив відмовився від міцних напоїв, знаходить цікаві хобі та оточує себе люблячими людьми.