Арсен Мірзоян розповів про табу в стосунках з Тонею Матвієнко

За 10 років стосунків у Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна не було гучних сварок чи конфліктів, у них зразкова сім'я. Усе тому, що співак знає всі табу в шлюбі з донькою народної артистки. Найголовніше з них стосується інших жінок.

Учасники "Голосу країни" побралися чотири роки тому. Як для Тоні Матвієнко, так і для Арсена Мірзояна це другий шлюб, тому вони обоє знають, які помилки призводять до розлучення. Так, флірт з іншими жінками чи чоловіками – табу для зірок.

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За словами доньки Ніни Матвієнко, у них з Арсеном не італійська сім'я, ревнощі не підігрівають їхні стосунки. Тому артисту заборонено обійматися та спілкуватися з дівчатами в присутності Тоні.

Не можна обійматися з іншими жінками, чоловіками,

– з гумором заявив Арсен Мірзоян.

Він розповів про ще одне табу у шлюбі. Оскільки подружжя живе у великому будинку Ніни Матвієнко, у їхньому домі заборонено розмовляти російською мовою.