Учасники "Голосу країни" побралися чотири роки тому. Як для Тоні Матвієнко, так і для Арсена Мірзояна це другий шлюб, тому вони обоє знають, які помилки призводять до розлучення. Так, флірт з іншими жінками чи чоловіками – табу для зірок.

До теми Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розповіли про найкращі побачення у своєму житті

За словами доньки Ніни Матвієнко, у них з Арсеном не італійська сім'я, ревнощі не підігрівають їхні стосунки. Тому артисту заборонено обійматися та спілкуватися з дівчатами в присутності Тоні.

Не можна обійматися з іншими жінками, чоловіками,

– з гумором заявив Арсен Мірзоян.

Він розповів про ще одне табу у шлюбі. Оскільки подружжя живе у великому будинку Ніни Матвієнко, у їхньому домі заборонено розмовляти російською мовою.

Зауважимо, у квітні цього року Арсен Мірзоян випустив пристрасний кліп на пісню "Подружка". За сюжетом, його дружба з жінкою переросла в інтим. "Не дай Бог ми лишимось удвох" – головний меседж треку.