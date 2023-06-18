Арсен Мірзоян заспівав "Многая літа" для іменинника Іво Бобула: відео з "Української пісні"
Джерело:Show must go on
Іво Бобул виступив на "Українській пісні" у свій день народження – йому виповнилось 70 років. Арсен Мірзоян гучно привітав його зі святом.
У суботу, 17 червня, відгриміла масштабна музична подія "Українська пісня / Ukrainian Song Project – 2023". Співак Арсен Мірзоян був одним із хедлайнерів концерту, а Іво Бобул – спеціальним гостем.
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Арсен Мірзоян привітав Іво Бобула
Іво Бобул виступив на "Українській пісні" у свій день народження – йому виповнилося 70 років. У цей день він отримав чимало привітань з ювілеєм як на сцені, так і за лаштунками.
Зокрема, свого колегу вирішив привітати Арсен Мірзоян. Він заспівав Іво Бобулу "Многая літа" – до вітань долучилися й журналісти.
Арсен Мірзоян привітав Іво Бобула: відео
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