Репяховій 13 червня виповнилося 29 років. Світлинами зі святкування Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Як Репяхова відсвяткувала день народження

Святковий день блогерка зустріла у колі близьких людей у Карпатах. У цей день вона постала у чарівному образі.

Дружина співака розповіла, що загадала у день народження.

Сьогодні зустріла свої 29 років. Дякую моїм рідним за те, що були поряд в цей день! Бажання незмінне, одне на всіх,

– поділилася Катерина.



Катерина Репяхова відсвяткувала день народження / Фото з її інстаграму

Для святкування Репяхова обрала дуже ніжну сукню у більйовому стилі на тонких бретельках та білі босоніжки. Вбрання Катя доповнила зібраною зачіскою з випущеними спереду локонами та легким макіяжем.

Дивіться фото, як Катерина Репяхова відсвяткувала день народження:

На світлинах дружина Павліка позувала з ніжним букетом білих півоній.

Павлік заспівав для гостей

Катерина показала кадри зі святкування. Танцювали гості під пісні зіркового Віктора Павліка. Друзі Репяхової поділилися відео з "мініконцерту" співака.



Віктор Павлік співав на святі в дружини / Фото з його інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Катерина Репяхова молодша за свого чоловіка Віктор Павлік на 27 років. Однак велика різниця у віці не заважає парі бути щасливою разом та виховувати дворічного сина Михайла.

Нещодавно зіркова сім'я прогулялася біля набережної у Дніпрі. Катерина Репяхова показала чарівні фото. На кадрах помітно, наскільки син співака схожий на Віктора Павліка.