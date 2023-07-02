Разом приїхали до військових: Арсен Мірзоян показав підрослу доньку від Тоні Матвієнко

Співак Арсен Мірзоян замилував мережу рідкісними кадрами своєї 7-річної доньки Ніни від співачки Тоні Матвієнко. Дівчинка разом з батьками навідалася до військових та на власні очі побачила, як працює дрон.

Нагадаємо, що зараз Тоня Матвієнко з донькою перебуває в Україні, раніше вони жили у Великій Британії. Днями сім’я разом відвідала військових.

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Зіркові батьки взяли доньку Ніну, щоб разом підтримати українських військових та передати їм необхідне обладнання. Світлинами виконавець поділився на своїй сторінці в Інстаграмі.

Мірзоян наголосив, що дівчинка побачила в дії "літачок", на яких вони збирали гроші.



Донька Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко / Фото з його інстаграму

7-річна Ніна була щаслива разом зі своїми батьками провести час, зустріти військових та на власні очі побачити, як працюють наші захисники. Ніна навіть змогла приміряти армійську кепку, в якій усміхнено позувала на фото.



Донька Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко / Фото з його інстаграму

Нагадаємо, що Арсен Мрізоян, окрім донечки від Тоні Матвієнко, має старших синів від попереднього шлюбу. Нещодавно співак показав дорослого сина Влада.

Співачка Тоня Матвієнко також виховує старшу дочку Уляну від першого шлюбу. Артистка народила її в 17 років. Обидві її доньки мають чудові стосунки. Зіркова мама днями показала їх на рідкісному сімейному відео.