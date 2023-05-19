Арсен Мірзоян показав дорослого сина від першого шлюбу: рідкісне фото

У День вишиванки Арсен Мірзоян оприлюднив рідкісне сімейне фото. На ньому позував і старший син співака від першого шлюбу.

Український артист Арсен Мірзоян відсвяткував День вишиванки. Він показав, як провів свято разом із сім'єю.

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Арсен Мірзоян показав сімейне фото

Музикант разом з дружиною Тонею Матвієнко відвідав у Києві музей Івана Гончара. Там проходила виставка традиційного українського та кримськотатарського одягу.

Зіркове подружжя взяло з собою дітей – доньку Ніну, а також сина Арсена від першого шлюбу – Влада. Він постав на фото у темно-синій вишиванці. Ніна позувала у жовтій вишиваній сукні, а Тоня Матвієнко – червоній сукні, вишитою білими нитками від бренду FOBERINI.



Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко з дітьми / Фото з інстаграму Арсена Мірзояна

Шанувальники засипали зіркову сім'ю вподобаннями та підмітили, яким дорослим став син Мірзояна.

"Найкращі";

"Ваш син уже такий дорослий";

"Дякую за музей. В очікуванні нових цікавих і красивих історичних постів у музеї";

"Зі святом Вашу чудову, благословенну родину";

"Які ж ви класні".

Як зірки відсвяткували День вишиванки