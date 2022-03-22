Нікіта Добринін поділився, що радий тому, що зміг вивезти сім'ю в Західну Україну, де найбільш безпечно та спокійно. Він розповів, чим там займається.

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Нікіта Добринін, що переїхав на захід України, відповів на критику

"Я ж намагаюся бути максимально корисним і ТрО, і підтримуючи всіма можливими коштами ЗСУ. Знаю, всім вам бридко і страшно зараз читати коментарі українців, які гризуть інших. Такі "злі бобри" – теж диверсанти, довго готувалися, щоб розводити ворожнечу в мережі. Вони маскуються під звичайних людей, використовують українську, але мінімум користі у війні, максимум злості та ворожнечі створюють серед українців", – розповів телеведучий.

У повідомленнях Добриніну дорікнули за те, що він покинув київську тероборону. Та він відповів, що може змінювати локацію й однаково допомагати силам.

Можете приєднатися, будете знати. І зараз не мільйонери, тому що на армію все віддав, 200 000 за тиждень,

– написав Нікіта.

Нікіта Добринін відповів на критику / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 17 березня Нікіта Добринін наказав дружині Даші Квітковій з сім'єю без заперечень сідати в машину та їхати в більш безпечні краї. Все тому, що біля дому, де переховувалась родина, все сильніше було чутно вибухи.

До цього Даша Квіткова відмовлялась виїжджати з-під Києва. Вона хвилювалась, щоб авто не розстріляли по дорозі.