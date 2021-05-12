Армі Гаммер закрутив новий роман попри звинувачення в канібалізмі та насильстві

Голлівудський актор Армі Гаммер нещодавно опинився у центрі скандалу, адже його підозрювали в домаганнях та канібалізмі. Схоже, це не надто хвилює його нову обраницю, з якою Армі зустрічається на Кайманових островах.

Особисте життя відомого голлівудського актора Армі Гаммера починає налагоджуватися. Інсайдер повідомив про його нові стосунки.

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Армі Гаммер має дівчину

За повідомленнями джерел, знаменитість зараз проживає на Кайманових островах. Там він закрутив роман із місцевою стоматологинею.

Вони здаються щасливими, їм комфортно одне з одним. Здається, у них багато друзів, і вона знайомить його з усіма знайомими, яких він не зустрічав раніше,

– розповів інсайдер.

Зауважимо, що на Кайманових островах також проживає колишня дружина Армі Гаммера Елізабет Чемберс із двома спільними дітьми. Нещодавно жінка заявила, що вона багато що хотіла б розповісти, але поки що не настав необхідний момент.

Скандал з Армі Гаммером