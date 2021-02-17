Арчі – дуже активна дитина, – інсайдер про сина Меган Маркл і принца Гаррі

Скоро Арчі, син Меган Маркл і принца Гаррі, стане старшим братом. Інсайдер поділився, як саме зараз розвивається син герцогів.

Принц Гаррі та Меган Маркл скоро стануть батьками вдруге, а це означає, що Арчі стане старшим братом. У травні хлопчикові виповниться 2 роки.

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Як розвивається малюк Арчі

Скоро Арчі стане не одним в сім'ї. Ймовірно, що він буде хорошим братом, адже вже багато чого вміє. За словами джерела, Арчі активний, тож не дає батькам розслабитися.

Арчі дуже швидко зростає. Він розмовляє без угаву і дуже активний. Гаррі навіть навчив його бити по м'ячу,

– розповіло джерело.

Варто зазначити, що син принца Гаррі та Меган Маркл справді почав говорити рано. Адже в ефірі подкасту подружжя Арчі заговорив. Він побажав слухачам щасливого Нового року.

Пара багато часу приділяє вихованню сина. Після переїзду до Сполучених Штатів Меган і принц Гаррі проводять свій час більш спокійно та розмірено. А особистий будинок в Санта-Барбарі дає можливість Арчі без сторонньої уваги гратися на подвір'ї.

Друга вагітність Меган Маркл: головне

14 лютого подружжя повідомило, що стануть батьками вдруге.

Меган Маркл продовжила традицію принцеси Діани, повідомивши про майбутнє поповнення на День святого Валентина.

Друга дитина подружжя народиться наприкінці весни.