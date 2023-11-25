Арам Арзуманян чесно сказав, що був судимий: з чим це пов'язано

Український актор Арам Арзуманян повідомив, що його раніше судили правоохоронні органи. Суд призначав йому умовний термін.

Колишній спортсмен поділився, що неприємний випадок трапився вночі після чемпіонату України. Тоді він зі своїми товаришами посварився з іншими трьома хлопцями.

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Арам Арзуманян зізнався, що був судимий у минулому

Артист зазначив, що справа була не кримінальною, а за хуліганство. Річ у тім, що Арам з друзями побилися з іншими спортсменами, за що чоловіка судили до чотирьох років позбавлення волі умовно.

Я судимий за бійку. Побилися. Це була така історія після чемпіонату України. Відзначили, відпочили, а потім не поділили таксі. До речі, у нас конфлікт був із тренером "Беркуту", тоді ще. Коротше, побили їх – їх було троє, нас троє. На ранок все – я був у розшуку. Так, судимий, "умовка", але я відбув своє,

– поділився Арзуманян.

Зірка вважає, що винними у суперечці були ті хлопці. Однак, актор з його товаришами були фізично сильнішими. Після святкування Арам і його друзі запропонували тренеру "Беркута" та його товаришам поїхати в одному таксі та оплатити його. На що ті їм хамовито відповіли.

Ти уявляєш? Ми, молоді хлопці, а нам кажуть: "З такими як ви ми нікуди не поїдемо". Як це розуміти? Чувак, не гони, не обламуй кайф, нам же класно, ми зараз напідпитку. І все, пішла "жара". А там – бійка, всі сильні фізично,

– розповів актор.

За словами Арама, йому розповіли, що зараз тодішній тренер "Беркута" проводить навчання для московських спецзагонів в Криму.

До речі, інформація дійшла до мене, не знаю, наскільки правдива, – той тренер "Беркута" зараз тренує спецназ із московії в Криму. Тобто мене ще й за добру справу судили,

– підкреслила знаменитість.

Арам Арзуманян дав інтерв'ю: дивіться відео онлайн

Що раніше розповідав Арам Арзуманян