Бывший спортсмен поделился, что неприятный случай произошел ночью после чемпионата Украины. Тогда он со своими товарищами поссорился с другими тремя ребятами.

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Арам Арзуманян признался, что был судим в прошлом

Артист отметил, что дело было не уголовным, а за хулиганство. Дело в том, что Арам с друзьями подрались с другими спортсменами, за что мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Я судим за драку. Подрались. Это была история после чемпионата Украины. Отметили, отдохнули, а затем не поделили такси. Кстати, у нас конфликт был с тренером "Беркута", тогда еще. Короче, избили их – их было трое, нас трое. Утром все – я был в розыске. Да, судимый, "условно", но я отбыл свое,

– поделился Арзуманян.

Звезда считает, что виновными в споре были ребята. Однако актер с его товарищами были физически сильнее. После празднования Арам и его друзья предложили тренеру Беркута и его товарищам поехать в одном такси и оплатить его. На что они им по-хамски ответили.

Ты представляешь? Мы, молодые ребята, а нам говорят: "С такими, как вы, мы никуда не поедем". Как это понимать? Чувак, не гони, не обламывай кайф, нам же классно, мы сейчас под хмельком. И все, пошла "жара". А там – драка, все сильные физически,

– рассказал актер.

По словам Арама, ему рассказали, что сейчас бывший тренер "Беркута" проводит обучение для московских спецотрядов в Крыму.

Кстати, информация дошла до меня, не знаю, насколько правдива – тот тренер "Беркута" сейчас тренирует спецназ из московии в Крыму. То есть меня еще и за доброе дело судили,

– подчеркнула знаменитость.

Арам Арзуманян дал интервью: смотрите видео онлайн

Что раньше рассказывал Арам Арзуманян