Колишній спортсмен поділився, що неприємний випадок трапився вночі після чемпіонату України. Тоді він зі своїми товаришами посварився з іншими трьома хлопцями.

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Арам Арзуманян зізнався, що був судимий у минулому

Артист зазначив, що справа була не кримінальною, а за хуліганство. Річ у тім, що Арам з друзями побилися з іншими спортсменами, за що чоловіка судили до чотирьох років позбавлення волі умовно.

Я судимий за бійку. Побилися. Це була така історія після чемпіонату України. Відзначили, відпочили, а потім не поділили таксі. До речі, у нас конфлікт був із тренером "Беркуту", тоді ще. Коротше, побили їх – їх було троє, нас троє. На ранок все – я був у розшуку. Так, судимий, "умовка", але я відбув своє,

– поділився Арзуманян.

Зірка вважає, що винними у суперечці були ті хлопці. Однак, актор з його товаришами були фізично сильнішими. Після святкування Арам і його друзі запропонували тренеру "Беркута" та його товаришам поїхати в одному таксі та оплатити його. На що ті їм хамовито відповіли.

Ти уявляєш? Ми, молоді хлопці, а нам кажуть: "З такими як ви ми нікуди не поїдемо". Як це розуміти? Чувак, не гони, не обламуй кайф, нам же класно, ми зараз напідпитку. І все, пішла "жара". А там – бійка, всі сильні фізично,

– розповів актор.

За словами Арама, йому розповіли, що зараз тодішній тренер "Беркута" проводить навчання для московських спецзагонів в Криму.

До речі, інформація дійшла до мене, не знаю, наскільки правдива, – той тренер "Беркута" зараз тренує спецназ із московії в Криму. Тобто мене ще й за добру справу судили,

– підкреслила знаменитість.

Арам Арзуманян дав інтерв'ю: дивіться відео онлайн

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