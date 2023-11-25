Колишній спортсмен поділився, що неприємний випадок трапився вночі після чемпіонату України. Тоді він зі своїми товаришами посварився з іншими трьома хлопцями.
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Арам Арзуманян зізнався, що був судимий у минулому
Артист зазначив, що справа була не кримінальною, а за хуліганство. Річ у тім, що Арам з друзями побилися з іншими спортсменами, за що чоловіка судили до чотирьох років позбавлення волі умовно.
Я судимий за бійку. Побилися. Це була така історія після чемпіонату України. Відзначили, відпочили, а потім не поділили таксі. До речі, у нас конфлікт був із тренером "Беркуту", тоді ще. Коротше, побили їх – їх було троє, нас троє. На ранок все – я був у розшуку. Так, судимий, "умовка", але я відбув своє,
– поділився Арзуманян.
Зірка вважає, що винними у суперечці були ті хлопці. Однак, актор з його товаришами були фізично сильнішими. Після святкування Арам і його друзі запропонували тренеру "Беркута" та його товаришам поїхати в одному таксі та оплатити його. На що ті їм хамовито відповіли.
Ти уявляєш? Ми, молоді хлопці, а нам кажуть: "З такими як ви ми нікуди не поїдемо". Як це розуміти? Чувак, не гони, не обламуй кайф, нам же класно, ми зараз напідпитку. І все, пішла "жара". А там – бійка, всі сильні фізично,
– розповів актор.
За словами Арама, йому розповіли, що зараз тодішній тренер "Беркута" проводить навчання для московських спецзагонів в Криму.
До речі, інформація дійшла до мене, не знаю, наскільки правдива, – той тренер "Беркута" зараз тренує спецназ із московії в Криму. Тобто мене ще й за добру справу судили,
– підкреслила знаменитість.
Арам Арзуманян дав інтерв'ю: дивіться відео онлайн
Що раніше розповідав Арам Арзуманян
- У червні 2022 року актор ділився страшним моментом після початку повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що це було тоді, коли по Києву гатили "Градами". Арзуманян почув приліт у своєму кварталі. Тоді він був сам, оскільки його сім'я тоді тимчасово переїхала до Львова.
- Згодом артист заявив, що став українським націоналістом. Він також зізнався, що перейшов на українську мову. Арам додав, що зробив це досить швидко, попри те, що все життя говорив російською.
- Також Арзуманян повідомив, що йому досі надходять пропозиції по роботі з Росії. Однак, він завжди відмовляється й каже, що співпраці з росіянами у нього більше ніколи не буде.