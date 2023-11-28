Вона натякнула на основну причину їхнього розлучення, посилаючись на токсичний характер їхніх стосунків. Крім того, Марія показала листування з чоловіком, де він називав її невдячним створінням та погрожував забрати квартиру.

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Марія Собчук поширила в інстаграм-сторіс допис, де розповідалося про неочевидні ознаки токсичних стосунків. Так, вона зазначила, що 20 років перебувала у таких стосунках.

20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона в мене така сильна. На жаль, зараз це проєктується на дітей,

– зазначила жінка.



Марія Собчук заявила, що 20 років жила у токсичних стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом Марія поширила скриншот з месенджера, де була її переписка з чоловіком. З діалогу можна зробити висновок, що подружжя обговорювало спільне майно.

"Невдячне створіння…Немає ані бажання, ані часу везти з тобою ці суперечки. По тобі все ясно давно. Доказувати нічого я тобі не збираюся, треба швидше розлучитися", – написав співак.

Дружина лідера гурту зазначила, що "так реагує аб'юзер, коли ти починаєш говорити правду про нього. Вперше за 20 років".



Марія Собчук показала листування з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Марія додала: "Зараз я щаслива і пишаюся собою! Нікому більше не дозволю так із собою поводитися. Ця жінка на фото намагається прийти до себе, любити себе, а не чекати підтвердження, що я заслуговую на любов і добро".



Марія Собчук зазначила, що зараз почувається щасливою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Стосунки Марії та Олега

Зіркова пара перебувала у шлюбі понад 20 років. За цей час Олег Собчук і його дружина Марія не раз переживали сімейні кризи. Про це згадував і сам виконавець.

Подружжя виховує двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена.



Олег Собчук з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Марії Собчук