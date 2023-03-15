Вона серцем з Україною, – Сумська заступилася за доньку, яка живе в Росії і мовчить про війну
Джерело:"Життя відомих людей"
Донька Ольги Сумської акторка Антоніна Паперна зараз живе у Москві та продовжує мовчати про війну в Україні. Зіркова мама пояснила позицію доньки Тоні та зізналася, що продовжує з нею спілкуватися.
Сама ж Ольга Сумська каже, що отримує багато страшних коментарів та повідомлень через мовчання Антоніни. Додамо, що нещодавно Паперна з чоловіком та донькою відвідала світський захід у Москві.
До теми Ольга Сумська показала архівні фото зі старшою донькою, яка в Москві
За словами зірки, її донька Тоня також отримує багато негативних коментарів. "Я не знаю, як вона тримається. В цих повідомленнях бажають найстрашнішого", – сказала вона.
Чому Антоніна Паперна мовчить про війну
Ольга Сумська відповіла, що її донька мовчить про війну в Україні не просто так.
Ті, хто живуть там (в Росії – 24 Канал) знають, як важко там щось сказати чи написати.. Розумієте, люди там просто зникають. А вона (Антоніна Паперна – 24 Канал) передусім мама, вона думає про своїх дітей, тому робить все для їхньої безпеки,
– заявила акторкаю.
Крім того, Сумська заявила, що її донька "всім серцем за Україну".
"Вона українка, перш за все. Так, їй важко сьогодні, але я не маю виправдовуватися чи щось казати, дивлячись в очі тим матерям, які втратили своїх дітей", – додала Ольга.
Водночас народна артистка України сподівається зустрітися з донькою, яка зараз живе в Москві, зізнається, що вони не бачилися вже більше року.
Додамо, що сісяць тому Ольга Сумська, говорячи про доньку та онуків у Росії, розплакалася. Артистка зізналася, що для неї це дуже болісна тема. Крім того, Сумська наголосила, що спілкується з онуками дуже стримано, адже у Росії телефони прослуховуються.
Донька Сумської Антоніна Паперна з чоловіком / Фото з соцмереж
Хто така Антоніна Паперна: головне
- Антоніна – донька Ольги Сумської від першого шлюбу з українським актором Євгеном Паперним. Народилася вона 1 червня 1990 року, а батьки розлучилися практично відразу після її появи на світ.
- Паперна вже більше року ігнорує повномасштабну війну в Україні та залишається жити в Росії. Дівчина ще жодного разу не висловила свою позицію щодо цього. Проте, зіркова мама захищає доньку – каже, що тій просто страшно проявляти свою позицію в Росії.
- Водночас акторка регулярно нагадує про себе в Instagram, публікуючи знімки з фотосесій, салонів краси та спільного відпочинку із чоловіком.
- Нагадаємо, що кілька років тому Паперна, сподіваючись стати популярною актрисою, вирушила підкорювати Москву. До Театрального інституту імені Щукіна вступила лише з другого разу. Великого успіху вона не досягла, частіше їй діставалися епізодичні ролі.
- Тож, чому Антоніна обрала залишатися у Росії та мовчати про те, як Росія вбиває українців – невідомо. Українці припускають, що це пов'язано з чоловіком-росіянином, який не бажає їхати з країни.