Стосунки акторів почалися на знімальному майданчику серіалу "Слід". За словами Антоніни, у них настав кризовий момент, що й стало причиною розриву.
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Хижняк повідомила про розрив з бойфрендом
Акторка зізналась, що стосунки з актором і колегою по серіалу "Слід" Олександром Боднарем завершились. Утім, Антоніна не має жодних претензій до свого екса. Пара була разом 3,5 року.
Не склалося. Це камінг-аут. Я розумію, що не можу удавати, що цього періоду життя немає. І він залишає важке віддзеркалення, тому що ми були разом близько трьох із половиною років. Наші стосунки закінчилися. Мені здається, що причина в мені. У мене немає до нього претензій. Я пообіцяла йому, що не буду влаштовувати танці на кістках,
– поділилась акторка.
Жихняк вважає, що у їхній стосунках почалася криза, оскільки вони "жили на різних швидкостях". Це й стало каменем спотикання.
Мені здається, що це якийсь класичний кризовий період, коли багато пар або одружуються, або розлучаються. За моїми відчуттями, ми просто жили на різних швидкостях і врешті-решт ця різниця зіграла свою роль. Не було ніякої трагедії. Історія підійшла до кінця і я її відпускаю,
– зазначила зірка.
Знаменитість розповіла, що Олександр періодично їй пише. Акторці також хочеться з ним поспілкуватися, але вона розуміє, що це буде неправильно.
Всередині я знаю, що не можу запропонувати йому спільного майбутнього. А чисто написати йому чи побачити, щоб взяти якусь свою частку, бо мені важко це пережити, ну це дуже егоїстично. Я і так це дуже егоїстично зробила, тому що я ініціаторка,
– сказала Хижняк.
Інтерв'ю Антоніни Хижняк: дивіться відео онлайн
Хто ще з зіркових пар розійшовся
- Днями про своє розлучення повідомили співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин. Вони поширили свій діалог, під назвою "Ми розлучаємось!", у якому обговорили свої стосунки та рішення завершити шлюб. Пара поділилась, що проблеми у стосунках почалися десь пів року тому. Вони навіть зверталися до сімейного психолога, щоб зберегти сім'ю.
- Також оголосили про розлучення лідер рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук зі своєю дружиною Марією. Вони були у шлюбі понад 20 років. Жінка натякнула, що головною причиною їхнього розлучення став токсичний характер їхніх стосунків. Також Марія поширила переписування з чоловіком, де він називав її невдячним створінням та погрожував забрати квартиру.
- Сам Собчук розповів, що вони з дружиною розійшлися ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, офіційне розлучення отримали у травні цього року. Він не назвав причину такого рішення. Лише зазначив, що виконує умови відповідних договорів після розлучення.