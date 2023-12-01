Стосунки акторів почалися на знімальному майданчику серіалу "Слід". За словами Антоніни, у них настав кризовий момент, що й стало причиною розриву.

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Акторка зізналась, що стосунки з актором і колегою по серіалу "Слід" Олександром Боднарем завершились. Утім, Антоніна не має жодних претензій до свого екса. Пара була разом 3,5 року.

Не склалося. Це камінг-аут. Я розумію, що не можу удавати, що цього періоду життя немає. І він залишає важке віддзеркалення, тому що ми були разом близько трьох із половиною років. Наші стосунки закінчилися. Мені здається, що причина в мені. У мене немає до нього претензій. Я пообіцяла йому, що не буду влаштовувати танці на кістках,

– поділилась акторка.

Жихняк вважає, що у їхній стосунках почалася криза, оскільки вони "жили на різних швидкостях". Це й стало каменем спотикання.

Мені здається, що це якийсь класичний кризовий період, коли багато пар або одружуються, або розлучаються. За моїми відчуттями, ми просто жили на різних швидкостях і врешті-решт ця різниця зіграла свою роль. Не було ніякої трагедії. Історія підійшла до кінця і я її відпускаю,

– зазначила зірка.

Знаменитість розповіла, що Олександр періодично їй пише. Акторці також хочеться з ним поспілкуватися, але вона розуміє, що це буде неправильно.

Всередині я знаю, що не можу запропонувати йому спільного майбутнього. А чисто написати йому чи побачити, щоб взяти якусь свою частку, бо мені важко це пережити, ну це дуже егоїстично. Я і так це дуже егоїстично зробила, тому що я ініціаторка,

– сказала Хижняк.

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