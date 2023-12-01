Отношения актеров начались на съемочной площадке сериала "След". По словам Антонины, у них наступил кризисный момент, что и послужило причиной разрыва.
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Хижняк сообщила о разрыве с бойфрендом
Актриса призналась, что отношения с актером и коллегой по сериалу "След" Александром Боднарем завершились. Впрочем, у Антонины нет никаких претензий к своему эксу. Пара была вместе 3,5 года.
Не сложилось. Это каминг-аут. Я понимаю, что не могу притворяться, что этого периода жизни нет. И он оставляет тяжелое отражение, потому что мы были вместе около трех с половиной лет. Наши отношения закончились. Мне кажется, что причина во мне. У меня нет к нему претензий. Я пообещала ему, что не буду устраивать танцы на костях,
– поделилась актриса.
Хижняк считает, что в их отношениях начался кризис, поскольку они "жили на разных скоростях". Это и стало камнем преткновения.
Мне кажется, что это какой-то классический кризисный период, когда многие пары либо женятся, либо разводятся. По моим ощущениям, мы просто жили на разных скоростях и в конце концов эта разница сыграла свою роль. Не было трагедии. История подошла к концу и я ее отпускаю,
– отметила звезда.
Знаменитость поведала, что Александр периодически ей пишет. Актрисе тоже хочется с ним пообщаться, но она понимает, что это будет неправильно.
Внутри я знаю, что не могу предложить ему общее будущее. А чисто написать ему или увидеть, чтобы взять какую-то свою часть, потому что мне трудно это пережить, ну это очень эгоистично. Я и так это очень эгоистично сделала, потому что я инициатор,
– сказала Хижняк.
Интервью Антонины Хижняк: смотрите видео онлайн
Кто еще из звездных пар разошелся
- На днях о своем разводе сообщили певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин. Они распространили свой диалог, под названием "Мы разводимся!", в котором обсудили свои отношения и решение завершить брак. Пара поделилась, что проблемы в отношениях начались около полугода назад. Они даже обращались к семейному психологу, чтобы сохранить семью.
- Также объявили о разводе лидер рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук со своей супругой Марией. Они были в браке более 20 лет. Женщина намекнула, что главной причиной их развода стал токсический характер их отношений. Также Мария распространила переписку с мужем, где он называл ее неблагодарным созданием и угрожал забрать квартиру.
- Сам Собчук рассказал, что они с супругой разошлись еще до начала полномасштабного вторжения. Однако официальный развод получили в мае этого года. Он не назвал причины такого решения. Только отметил, что выполняет условия соответствующих договоров после развода.