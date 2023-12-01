Отношения актеров начались на съемочной площадке сериала "След". По словам Антонины, у них наступил кризисный момент, что и послужило причиной разрыва.

Что он сказал После обвинений в абьюзе: лидер группы СКАЙ впервые прокомментировал развод с женой

Хижняк сообщила о разрыве с бойфрендом

Актриса призналась, что отношения с актером и коллегой по сериалу "След" Александром Боднарем завершились. Впрочем, у Антонины нет никаких претензий к своему эксу. Пара была вместе 3,5 года.

Не сложилось. Это каминг-аут. Я понимаю, что не могу притворяться, что этого периода жизни нет. И он оставляет тяжелое отражение, потому что мы были вместе около трех с половиной лет. Наши отношения закончились. Мне кажется, что причина во мне. У меня нет к нему претензий. Я пообещала ему, что не буду устраивать танцы на костях,

– поделилась актриса.

Хижняк считает, что в их отношениях начался кризис, поскольку они "жили на разных скоростях". Это и стало камнем преткновения.

Мне кажется, что это какой-то классический кризисный период, когда многие пары либо женятся, либо разводятся. По моим ощущениям, мы просто жили на разных скоростях и в конце концов эта разница сыграла свою роль. Не было трагедии. История подошла к концу и я ее отпускаю,

– отметила звезда.

Знаменитость поведала, что Александр периодически ей пишет. Актрисе тоже хочется с ним пообщаться, но она понимает, что это будет неправильно.

Внутри я знаю, что не могу предложить ему общее будущее. А чисто написать ему или увидеть, чтобы взять какую-то свою часть, потому что мне трудно это пережить, ну это очень эгоистично. Я и так это очень эгоистично сделала, потому что я инициатор,

– сказала Хижняк.

Интервью Антонины Хижняк: смотрите видео онлайн

Кто еще из звездных пар разошелся