Як відомо, до цього Антон не представляв прихильникам свою дівчину. Він лише натякав, що перебуває у стосунках.
До теми Wellboy натякнув на стосунки: миле фото артиста з дівчиною
Антон Вельбой засвітив свою кохану
У своєму інстаграмі Антон виклав кілька світлин, на яких можна побачити дівчину співака – Яну Савченко.
На нових фотографіях помітно, що пара перебуває разом у селі. Були навіть світлини з ліжка.
Янка,
– лаконічно підписав фото артист.
Вельбой з дівчиною / Фото з інстаграму співака
Вельбой з дівчиною в селі / Фото з інстаграму співака
Вельбой з дівчиною / Фото з інстаграму співака
З інстаграму дівчини зрозуміло, що вона є стилісткою та продюсеркою агенції зі створення фото- та відеоконтенту.
Дівчина Вельбоя / Фото з інстаграму Яни
Дівчина Вельбоя / Фото з інстаграму Яни
Дівчина Вельбоя / Фото з інстаграму Яни
Дівчина Вельбоя / Фото з інстаграму Яни
Що відомо про особисте життя Вельбоя
- Раніше співак викладав фото, яким заінтригував своїх прихильників. На світлині було видно, як він обіймається з дівчиною-білявкою. Пара позувала у ліфті.
- До цього артист не коментував своє особисте життя публічно. У лютому 2022 року Антон розповідав, що йому часто пишуть дівчата. Однак, тоді він був не готовим до серйозних стосунків. Він звик, що "все відбувається само собою". Певний час співак навіть носив кільце на безіменному пальці, аби не виникало питань.