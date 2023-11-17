Як відомо, до цього Антон не представляв прихильникам свою дівчину. Він лише натякав, що перебуває у стосунках.

До теми Wellboy натякнув на стосунки: миле фото артиста з дівчиною

Антон Вельбой засвітив свою кохану

У своєму інстаграмі Антон виклав кілька світлин, на яких можна побачити дівчину співака – Яну Савченко.

На нових фотографіях помітно, що пара перебуває разом у селі. Були навіть світлини з ліжка.

Янка,

– лаконічно підписав фото артист.



Вельбой з дівчиною / Фото з інстаграму співака



Вельбой з дівчиною в селі / Фото з інстаграму співака



Вельбой з дівчиною / Фото з інстаграму співака

З інстаграму дівчини зрозуміло, що вона є стилісткою та продюсеркою агенції зі створення фото- та відеоконтенту.



Дівчина Вельбоя / Фото з інстаграму Яни



Дівчина Вельбоя / Фото з інстаграму Яни



Дівчина Вельбоя / Фото з інстаграму Яни



Дівчина Вельбоя / Фото з інстаграму Яни

Що відомо про особисте життя Вельбоя