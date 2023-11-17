Как известно, до этого Антон не представлял общественности свою девушку. Он лишь намекал, что находится в отношениях.

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Антон Вельбой засветил свою любимую

В своем инстаграмме Антон изложил несколько фотографий, на которых можно увидеть девушку певца – Яну Савченко.

На новых фотографиях видно, что пара находится вместе в селе. Были даже фотографии с кровати.

Янка,

– лаконично подписал фото артист.



Велбой с девушкой / Фото с инстаграмма певца



Велбой с девушкой в деревне / Фото с инстаграмма певца



Велбой с девушкой / Фото с инстаграмма певца

Из инстаграмма девушки понятно, что она является стилисткой и продюсером агентства по созданию фото- и видеоконтента.



Девушка Вельбоя / Фото из инстаграмма Яны



Девушка Вельбоя / Фото из инстаграмма Яны



Девушка Вельбоя / Фото из инстаграмма Яны



Девушка Вельбоя / Фото из инстаграмма Яны

Что известно о личной жизни Велбоя