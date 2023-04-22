Соліст Quest Pistols розійшовся з російською акторкою Горбачовою, яка засвітилася у Москві

Дружина учасника гурту Quest Pistols Антона Савлєпова, акторка Ірина Горбачова поїхала до Москви на кінофестиваль. Ця новина спантеличила українців, адже триває повномасштабна війна. Тепер стало відомо, що подружжя вже не разом.

Савлєпов зізнався, що розійшовся з дружиною півроку тому. Ми розповідали, як актриса українського походження Ірина Горбачова засвітилася у Москві.

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На запитання, чому його дружина поїхала до країни-агресора, він відповів, що не спілкується з нею вже кілька місяців.

Ми вже півроку не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина, як доросла людина, приймає самостійно. Дякую за розуміння,

– відповів артист.

Чи розійшлося подружжя офіційно і що стало причиною розриву, Савлєпов не зізнався.



Антон Савлєпов розійшовся з акторкою Іриною Горбачовою / Фото з соцмереж

Що відомо про Ірину Горбачову: коротко