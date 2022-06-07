Наразі на його ютуб-канал підписані 15,5 тисяч людей, втім, ютуб-канал був створений лише 20 травня 2022 року. У нього є ще один російськомовний ютуб-канал "Антон Птушкин", на який підписано 5,5 мільйона користувачів та викладено 95 випусків з різних подорожей. Там ролики не виходили з початку березня, останнє відео має назву "Где я был эти 8 лет", де він звертається до росіян і засуджує війну.

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Новий канал Птушкіна

Після повномасштабного вторгнення Росії Птушкін, як і багато інших зірок, абсолютно змінили своє ставлення до Росії та її жителів, і не лише відмовились від їхнього ринку чи бізнесу там, а й перейшли на українську мову. До прикладу, такими стали Макс Барських, Алан Бадоєв, Андрій Бєдняков, Володимир Дантес та інші.

Перше відео на новому каналі "Антон Птушкін" з'явилось 21 травня і його переглянули 24 тисячі людей. Його він присвятив новинам з України для іноземної аудиторії: блогер розмовляв англійською, а його слова дублювалися українськими субтитрами.

Перше відео Птушкіна англійською на новому каналі: відео онлайн

Друге відео вийшло 5 червня. Воно називається "Як Укрзалізниця стала дорогою життя під час російського вторгнення". У 15-хвилинному ролику Птушкін розповідає, як працівники колій служили країні, проводячи небезпечні евакуації із зони бойових дій та допомагали людям під час транспортування.

Відео Птушкіна про працівників Укрзалізниці: відео онлайн

Довідка: станом на 22 травня 2022 року, з початку російської воєнної агресії загинуло 118 співробітників компанії.

Відеоролик став більш популярним та відгукнувся українцям, адже чимало людей написали у коментарях, як самі евакуйовувались потягами у небезпечні місця і завдячували цим машиністам, провідникам та іншим працівникам Укрзалізниці. Відео переглянули 76 тисяч разів. Зокрема люди подякували Антону за новий україномовний ютуб та його позицію:

"Я давно зауважувала, що коли жінки переходять на українську мову, то їхні голоси стають більш ніжними, а коли чоловіки – то мужніми. Так і у вас сталося, це так гарно! Вам можна сміливо тепер йти озвучувати фільми… Ще раз дякую вам. Так тримати";

"Із такими людьми цю країну не перемогти. Перемога буде обов'язково, і Україна буде ще кращою. Слава Україні! Антоне, ти великий молодець, відео до сліз";

"Дякую за відео! Залізничники – справжні герої. Узагалі УЗ завжди була топчиком, особливо нічні потяги";

"Божечко, як же чудово чути тебе українською! Продовжуй у тому ж дусі, у тебе неймовірно милозвучна солов'їна. Дякую за твою роботу, бережи себе!";

"Велика шана та вічна пам'ять нашим працівникам залізниці! Надіюсь, з часом ваші імена вшанують на меморіалі і ми зможемо запалити свічки, поставити квіти, помолитися за вас...";

"Антон, твоя українська – бездоганна. Ти – чудовий! Дякую тобі за роботу! Повага і низький уклін";

"Над нашою Укрзалізницею прийнято іноді жартувати, але її працівники – справжні герої. Вічна пам'ять загиблим. Пане Птушкін, дякую вам за вашу роботу";

"Антон говорить українською… Ну просто немає слів, щоб описати, як це приємно чути! Велике діло робить Антон, показує (не)маленьких людей своєї країни. Україна така багата і красива країна, подорожувала нею і машиною, і потягом, досі пам'ятаю поїздку в український Крим, так було душевно і спокійно тоді..."

Що відомо про Птушкіна

Антон Птушкін родом з Луганська, у 2012 році переїхав у Київ та залишився там працювати. Його рідні залишились на сході України, але з початком бойових дій 8 років тому він евакуював їх у Київ.

Широку популярність Птушкін отримав у 2017 році, коли став ведучим тревел-шоу "Орел і решка". Після того, як пішов з проєкту, почав сам подорожувати і знімати тревел-відео. Він неодноразово ставав найкращим тревел-блогером України у різних преміях.

Чоловік ніколи не відзначався яскравою політичною позицією та дружив з російськими ведучими, але повномасштабна війна змінила його ставлення до цього. Антона також внесли у список "заборонених" артистів на Росії.