Після відведення з фронту і повернення на сцену: "Антитіла" завершили перший тур по Європі

Останні 3 місяці "Антитіла", які минулого року були на передовій, провели з концертами за кордоном, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Артисти відвідали 6 країн – Англію, Чехію, Німеччину, Польщу, Ізраїль та Франція. Їхні концерти відвідали тисячі прихильників з усього світу, зокрема й особливі гості.

Проте на цьому гурт не зупиняється, вже на початку осені в "Антитіл" запланований ще один тур по США та Канаді, передає 24 Канал. Додамо, що відомий гурт по дорозі в Україну ледь не потрапив у ДТП, бо їм викрутили гайки в колесі авто.

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Вперше гурт зіграв концерт в Лондоні, у Великій Британії. З першого дня туру музиканти отримали величезну підтримку – були десятки інтерв’ю, виступ на Трафальгар Сквер, сотні прихильників та спеціальні гості концерту у Лондоні. Зокрема, їх виступ відвідали світові зірки Боно та Едж, які спільно з гуртом "Антитіла" виконали пісню-присвяту всім українським матерям.

"Антитіла" заспівали з зірками Боно та Едж: дивитися відео

"Ми впевнені, що це не останній концерт в країні туманного альбіону і найближчим часом ми оголосимо дати туру у Великобританії", – написали артисти.

Крім того, під час туру "Антитіла" зустрічалися з українськими військовими в Німеччині, Франції, Ізраїлі та Польщі. А ще артисти провели зустрічі із сотнями маленьких українців за кордоном, які дуже чекають повернення додому.

Вперше артисти виступили в Тель-Авіві (Ізраїль), де зібрали рекордну кількість жовто-блакитних прапорів зі всіх концертів за кордоном. "Також ми відіграли 5 великих сольних концертів в Польщі, на які наші прихильники чекали ще з 2020 року", – додали зірки.

Їхні концерти відвідали прихильники з Америки, Японії, Італії, Швеції, Ірландії та інших країн, аби відкрити для себе Україну через музику, аби почути історію, аби ще раз підтримати Україну.

Всі зібрані і зароблені кошти "Антитіла" направляють до свого благодійного фонду. Тан наразі триває активний збір на Антидронові рушниці.

Дивіться фото з концертів "Антитіал" за кордоном / Фото пресслужби гурту

Незабаром новий тур

Наразі гурт "Антитіла" готується до виступу у містечку Євробачення-2023, в Ліверпулі, який відбудеться 8 травня. Артисти стали хедлайнерами українського дня музики і зіграють повноцінне музичне шоу для десятків тисяч фанів Євробачення з усього світу.

Також в червні Антитіла зіграють два концерти в Україні – 16 червня в Ужгороді, та 18 червня в Чернівцях.

А вже у вересні розпочнеться великий Північноамериканський тур, в якому заплановано більше 12 міст США та Канади, а також в планах артистів вперше дати концерт українських музикантів в Австралії та Новій Зеландії. Нові міста в країнах Європи теж очікуються.