Однако на этом группа не останавливается, уже в начале осени в "Антител" запланирован еще один тур по США и Канаде, передает 24 Канал. Добавим, что известная группа по дороге в Украину. чуть не попал в ДТП, потому что им выкрутили гайки в колесе авто.

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Впервые группа сыграла концерт в Лондоне, в Великобритании. С первого дня тура музыканты получили огромную поддержку – были десятки интервью, выступление на Трафальгар Сквер, сотни поклонников и специальные гости концерта в Лондоне. В частности, их выступление посетили мировые звезды Боно и Эдж, совместно с группой "Антитела" исполнили песню-посвящение всем украинским матерям.

"Антитела" спели со звездами Боно и Эдж: смотреть видео

"Мы уверены, что это не последний концерт в стране туманного альбиона и в ближайшее время мы объявим дать тур в Великобритании", – написали артисты.

Кроме того, во время тура "Антитела" встречались с украинскими военными в Германии, Франции, Израиле и Польше. А еще артисты провели встречи с сотнями маленьких украинцев за границей, которые очень ждут возвращения домой.

Впервые артисты выступили в Тель-Авиве (Израиль), где собрали рекордное количество желто-голубых флагов со всех концертов за границей. "Также мы отыграли 5 больших сольных концертов в Польше, которых наши поклонники ждали еще с 2020 года", – добавили звезды.

Их концерты посетили поклонники из Америки, Японии, Италии, Швеции, Ирландии и других стран, чтобы открыть для себя Украину через музыку, чтобы услышать историю, чтобы еще раз поддержать Украину.

Все собранные и заработанные средства "Антитела" направляют в свой благотворительный фонд. Тан продолжается активный сбор на Антидроновые ружья.

Смотрите фото с концертов "Антитиал" за границей / Фото пресс-службы группы

Вскоре новый тур

Сейчас группа "Антитела" готовится к выступлению городке Евровидение-2023, в Ливерпуле, который состоится 8 мая Артисты стали хедлайнерами украинского дня музыки и сыграют полноценное музыкальное шоу для десятков тысяч фанатов Евровидения со всего мира.

Также в июне Антитела сыграют два концерта в Украине – 16 июня в Ужгороде и 18 июня в Черновцах.

А в сентябре начнется большой Североамериканский тур, в котором запланировано более 12 городов США и Канады, а также в планах артистов впервые дать концерт украинских музыкантов в Австралии и Новой Зеландии. Новые города в странах Европы тоже ожидаются.