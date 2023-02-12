"Антитіла" заспівали про Бахмут на фестивалі Sanremo-2023 в Італії: промовисте відео

В Італії відбувся музичний фестиваль Sanremo-2023. Гостями суперфіналу стали "Антитіла", які заспівали пісню про Бахмут на величезну аудиторію.

В Італії днями відбувся музичний фестиваль Sanremo-2023. Спеціальними гостями суперфіналу стали учасники українського гурту "Антитіла".

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"Антитіла" виступили на Sanremo-2023

Український гурт наживо заспівав для двадцятимільйонної аудиторії. Для свого візиту вони обрали особливу пісню "Фортеця Бахмут" про українських воїнів та боротьбу проти ворога.

"Фортеця Бахмут" наживо для двадцятимільйонної аудиторії та найважливіший меседж сьогодні: Україна стоїть. Україна бореться. Україна переможе! Дякуємо організаторам Sanremo 2023. Дякуємо Силам Оборони України, послу України в Італії, Офісу Президента України та всьому українському Народу, від імені якого виконували пісню!

– написали "Антитіла".

"Антитіла" на фестивалі в Італії: відео

У мережі вже жартують про те, що колектив допоміг розшифрувати ребус-головоломку від Андрія Єрмака. Вчора він опублікував повідомлення у своєму стилі, де зобразив в емодзі український та італійський прапор та мікрофон.