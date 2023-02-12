В Италии на днях прошел музыкальный фестиваль Sanremo-2023. Специальными гостями суперфинала стали участники украинской группы "Антитела".

Смотрите также Престижная премия Brit Awards-2023: кто из знаменитостей стал триумфатором

"Антитела" выступили на Sanremo-2023

Украинская группа вживую спела для двадцатимиллионной аудитории. Для своего визита они выбрали особую песню "Фортеця Бахмут" об украинских воинах и борьбу против врага.

"Крепость Бахмут" вживую для двадцатимиллионной аудитории и важнейший месседж сегодня: Украина стоит. Украина сражается. Украина победит! Спасибо организаторам Sanremo 2023. Спасибо Силам Обороны Украины, послу Украины в Италии, Офису Президента Украины и всему украинскому Народу, от имени которого исполняли песню!

– написали "Антитела".

"Антитела" на фестивале в Италии: видео

В сети уже шутят о том, что коллектив помог расшифровать ребус-головоломку от Андрея Ермака. Вчера он опубликовал сообщение в своем стиле, где изобразил в эмодзе украинский и итальянский флаг и микрофон.