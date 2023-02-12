В Италии на днях прошел музыкальный фестиваль Sanremo-2023. Специальными гостями суперфинала стали участники украинской группы "Антитела".
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"Антитела" выступили на Sanremo-2023
Украинская группа вживую спела для двадцатимиллионной аудитории. Для своего визита они выбрали особую песню "Фортеця Бахмут" об украинских воинах и борьбу против врага.
"Крепость Бахмут" вживую для двадцатимиллионной аудитории и важнейший месседж сегодня: Украина стоит. Украина сражается. Украина победит! Спасибо организаторам Sanremo 2023. Спасибо Силам Обороны Украины, послу Украины в Италии, Офису Президента Украины и всему украинскому Народу, от имени которого исполняли песню!
– написали "Антитела".
"Антитела" на фестивале в Италии: видео
В сети уже шутят о том, что коллектив помог расшифровать ребус-головоломку от Андрея Ермака. Вчера он опубликовал сообщение в своем стиле, где изобразил в эмодзе украинский и итальянский флаг и микрофон.
- Напомним, презентация песни "Фортеця Бахмут" состоялась 5 февраля, а уже через неделю "Антитела" выпустили клип на нее. Этот ролик музыканты снимали прямо на фронте в Бахмуте, проведя трое суток в морозе и под угрозой обстрелов.
- В клипе "Антитела" показали не подставных актеров, а настоящих украинских военных, выполнявших на камеру свою работу и боевые задания. "Без украшений, без грима, все так, как оно есть на самом деле, – мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – говорил Тарас Тополя.