Це трек про місто, яке стало символом незламності та мужності українського народу. Щодня там тривають важкі бої, українські захисники постійно відбивають атаки противника.

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"Антитіла" випустили акустичну версію "Фортеці Бахмут"

Музиканти презентували акустичну версію у пам'ять про загиблих побратимів 130 Батальйону територіальної оборони, 241 бригади Збройних Сил України у визвольній війні проти російських окупантів.

Всім, хто на щиті та зі щитом – присвячується. Вічна слава Героям, які на щиті,

– зазначили артисти.

Неподалік від лінії фронту "Антитіла" зняли кліп на трек. Відео зняли, коли батальйон відвели на відновлення з передової на Бахмутському напрямку. У кадрі рідна для музикантів четверта рота та бойові медики підрозділу "Маестро". В акустичній версії чути сум за побратимами та шану їм, рішучість на помсту за кожну зламану українську долю.

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут" (акустична версія): дивіться відео онлайн



Ще в липні "Антитіла" перебували на нульових позиціях на півночі Харківщини. Тоді вирішили допомагати й підтримувати дітей загиблих побратимів. У деяких родинах військових, які віддали свої життя за Україну, по четверо дітей.



"Ми шукаємо можливості, щоб задовольнити їхні потреби й хоча б частково замінити собою батьківське плече. Особливий напрямок діяльності БФ "Антитіла", наших друзів і партнерів присвячено саме дітям загиблих на війні. Заради кого ми боремося, якщо не заради них і їхнього майбутнього?", – підкреслили музиканти.

Підтримати благодійний фонд "Антитіла" можна за посиланням.