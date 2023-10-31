Встановили рекорд, – "Антитіла" приголомшили сумою, яку зібрали для ЗСУ у світовому турі

Український гурт "Антитіла" продовжує світовий тур. Артисти збирають гроші для ЗСУ, щоб закупити 10 тисяч військових аптечок. Гурту вже вдалося зібрати 300 тисяч доларів на концертах у США та Канаді.

Проте "Антитіла" не зупиняються на досягнутому. Їхня мета – зібрати півмільйона доларів (20 мільйонів гривень), передає 24 Канал.

Цікаво "Антитіла" в США за один вечір зібрали 49 тисяч доларів: як їм у цьому допоміг військовий

"Антитіла" збирають гроші для ЗСУ

Музиканти відправилися у світовий тур, щоб допомогти українським військовим. Вони хочуть закупити 10 тисяч військових аптечок IFAK.

Гурт вже зміг зібрати більшу половину запланованої суми.

Лише в США та Канаді музикантам спільно з партнерами – фондом United Help Ukraine вдалося зібрати 300 тисяч доларів і встановити абсолютний рекорд благодійних зборів серед українських артистів,

– написали "Антитіла".

Міста туру, які зібрали рекордні суми донатів:

Чикаго – понад 49 тисяч доларів,

Сан-Франциско – понад 43 тисячі доларів,

Нью-Йорк - понад 33 тисячі доларів,

Сіетл – понад 19 тисяч доларів.

Перед концертами, в рамках унікальних аукціонів, гурт надає змогу глядачам долучитися до благодійності й придбати ексклюзивні лоти від музикантів.

Дивіться фото з концертів "Антитіл" у США та Канаді \ Фото пресслужби гурту

"Антитіла" у світовому турі

Наразі гурт продовжує тур Європою, після чого відлетять до Австралії та Нової Зеландії.

Наступні концерти гурту "Антитіла" в Європі:

3 листопада – Лісабон

5 листопада – Барселона

6 листопада – Аліканте

9 листопада – Сідней

12 листопада – Мельбурн

16 листопада – Нова Зеландія, Окленд

25 листопада – Дублін

26 листопада – Манчестер

27 листопада – Лондон

29 листопада – Единбург

02 листопада – Кишинів

Довідка! Цей світовий тур став перший у такому масштабі після виведення гурту з фронту за наказом Валерія Залужного.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь служили у складі 130 Батальйону ТРО, захищаючи Київ, а згодом Харків від російських окупантів.