Встановили рекорд, – "Антитіла" приголомшили сумою, яку зібрали для ЗСУ у світовому турі

31 жовтня 2023, 17:03
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Український гурт "Антитіла" продовжує світовий тур. Артисти збирають гроші для ЗСУ, щоб закупити 10 тисяч військових аптечок. Гурту вже вдалося зібрати 300 тисяч доларів на концертах у США та Канаді.

Проте "Антитіла" не зупиняються на досягнутому. Їхня мета – зібрати півмільйона доларів (20 мільйонів гривень), передає 24 Канал.

Цікаво "Антитіла" в США за один вечір зібрали 49 тисяч доларів: як їм у цьому допоміг військовий

"Антитіла" збирають гроші для ЗСУ

Музиканти відправилися у світовий тур, щоб допомогти українським військовим. Вони хочуть закупити 10 тисяч військових аптечок IFAK.

Гурт вже зміг зібрати більшу половину запланованої суми.

Лише в США та Канаді музикантам спільно з партнерами – фондом United Help Ukraine вдалося зібрати 300 тисяч доларів і встановити абсолютний рекорд благодійних зборів серед українських артистів,
– написали "Антитіла".

Міста туру, які зібрали рекордні суми донатів:

  • Чикаго – понад 49 тисяч доларів,
  • Сан-Франциско – понад 43 тисячі доларів,
  • Нью-Йорк - понад 33 тисячі доларів,
  • Сіетл – понад 19 тисяч доларів.

Перед концертами, в рамках унікальних аукціонів, гурт надає змогу глядачам долучитися до благодійності й придбати ексклюзивні лоти від музикантів.

Дивіться фото з концертів "Антитіл" у США та Канаді \ Фото пресслужби гурту

"Антитіла" у світовому турі

Наразі гурт продовжує тур Європою, після чого відлетять до Австралії та Нової Зеландії.

Наступні концерти гурту "Антитіла" в Європі:

  • 3 листопада – Лісабон
  • 5 листопада – Барселона
  • 6 листопада – Аліканте
  • 9 листопада – Сідней
  • 12 листопада – Мельбурн
  • 16 листопада – Нова Зеландія, Окленд
  • 25 листопада – Дублін
  • 26 листопада – Манчестер
  • 27 листопада – Лондон
  • 29 листопада – Единбург
  • 02 листопада – Кишинів
Довідка! Цей світовий тур став перший у такому масштабі після виведення гурту з фронту за наказом Валерія Залужного.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь служили у складі 130 Батальйону ТРО, захищаючи Київ, а згодом Харків від російських окупантів.
Автор: Марія Бондар