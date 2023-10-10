Тарас Тополя поділився зворушливою історією з Чикаго. Гурту "Антитіла" вдалося за один вечір зібрали 49 000 доларів для українських військових.

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Тарас Тополя розчулив історією

Вона трапилася в Чикаго, де "Антитіла" давали благодійний концерт. Там артисти познайомилися з воїном 79 ОДШБР Сергієм Райляном, який зараз проходить лікування в США.

До цього військовий боронив Україну на Донбасі. Вперше Сергій отримав важку контузію у Торську. Після лікування він повернувся на схід. Волонтери купили хорошу аптечку, яка врятувала його життя.



Сергій Райлян з дружиною / Скриншот з відео

У Мар'янці Райлян підірвався на міні. У нього було повністю переломане обличчя, очниці, ніс, верхня і нижня щелепа, перелом хребта, а уламок потрапив йому в живіт і пробив легеню.

Але завдяки тій аптечці, яку зібрали мені волонтери – хлопці мене стабілізували і довезли. Завдяки цій аптечці у моєї матері залишився син… Ось до чого можуть привести ваші 20 доларів донату,

– розповів Сергій.

Воїн відвідав концерт "Антитіл" та подарував символ десантника – свій берет, який пройшов з ним всю війну. Він хотів, щоб музиканти провели аукціон і зібрали гроші на аптечки для ЗСУ.

Наступного дня цей берет придбали за 20 000 доларів. Після аукціону берет повернули власникові, адже це була цінна для нього річ.

Так, за один вечір "Антитіла" зібрали 49 000 доларів лише на аукціонах. За них можна купити 980 якісних аптечок, а це 980 врятованих життів.

Чому "Антитіла" збирають гроші на аптечки