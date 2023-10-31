Проте "Антитіла" не зупиняються на досягнутому. Їхня мета – зібрати півмільйона доларів (20 мільйонів гривень), передає 24 Канал.
Цікаво "Антитіла" в США за один вечір зібрали 49 тисяч доларів: як їм у цьому допоміг військовий
"Антитіла" збирають гроші для ЗСУ
Музиканти відправилися у світовий тур, щоб допомогти українським військовим. Вони хочуть закупити 10 тисяч військових аптечок IFAK.
Гурт вже зміг зібрати більшу половину запланованої суми.
Лише в США та Канаді музикантам спільно з партнерами – фондом United Help Ukraine вдалося зібрати 300 тисяч доларів і встановити абсолютний рекорд благодійних зборів серед українських артистів,
– написали "Антитіла".
Міста туру, які зібрали рекордні суми донатів:
- Чикаго – понад 49 тисяч доларів,
- Сан-Франциско – понад 43 тисячі доларів,
- Нью-Йорк - понад 33 тисячі доларів,
- Сіетл – понад 19 тисяч доларів.
Перед концертами, в рамках унікальних аукціонів, гурт надає змогу глядачам долучитися до благодійності й придбати ексклюзивні лоти від музикантів.
Дивіться фото з концертів "Антитіл" у США та Канаді \ Фото пресслужби гурту
"Антитіла" у світовому турі
Наразі гурт продовжує тур Європою, після чого відлетять до Австралії та Нової Зеландії.
Наступні концерти гурту "Антитіла" в Європі:
- 3 листопада – Лісабон
- 5 листопада – Барселона
- 6 листопада – Аліканте
- 9 листопада – Сідней
- 12 листопада – Мельбурн
- 16 листопада – Нова Зеландія, Окленд
- 25 листопада – Дублін
- 26 листопада – Манчестер
- 27 листопада – Лондон
- 29 листопада – Единбург
- 02 листопада – Кишинів