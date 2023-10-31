Однако "Антитела" не останавливаются на достигнутом. Их цель – собрать полмиллиона долларов (20 миллионов гривен), передает 24 Канал.
Интересно "Антитела" в США за один вечер собрали 49 тысяч долларов: как им в этом помог военный
"Антитела" собирают деньги для ВСУ
Музыканты отправились в мировой тур, чтобы помочь украинским военным. Они хотят закупить 10 тысяч военных аптечек IFAK.
Группа уже смогла собрать большую половину запланированной суммы.
Только в США и Канаде музыкантам совместно с партнерами – фондом United Help Ukraine удалось собрать 300 тысяч долларов и установить абсолютный рекорд благотворительного собрания среди украинских артистов.
– написали "Антитела".
Города тура, собравшие рекордные суммы донатов:
- Чикаго – более 49 тысяч долларов,
- Сан-Франциско – более 43 тысяч долларов,
- Нью-Йорк - более 33 тысяч долларов,
- Сиэтл – более 19 тысяч долларов.
Перед концертами, в рамках уникальных аукционов, группа позволяет зрителям приобщиться к благотворительности и приобрести эксклюзивные лоты от музыкантов.
Смотрите фото с концертов "Антител" в США и Канаде \ Фото пресс-службы группы
"Антитела" в мировом туре
Сейчас группа продолжает тур по Европе, после чего улетят в Австралию и Новую Зеландию.
Следующие концерты группы "Антитела" в Европе:
- 3 ноября – Лиссабон
- 5 ноября – Барселона
- 6 ноября – Аликанте
- 9 ноября – Сидней
- 12 ноября – Мельбурн
- 16 ноября – Новая Зеландия, Окленд
- 25 ноября – Дублин
- 26 ноября – Манчестер
- 27 ноября – Лондон
- 29 ноября – Эдинбург
- 02 ноября – Кишинев