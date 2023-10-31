Однако "Антитела" не останавливаются на достигнутом. Их цель – собрать полмиллиона долларов (20 миллионов гривен), передает 24 Канал.

Интересно "Антитела" в США за один вечер собрали 49 тысяч долларов: как им в этом помог военный

"Антитела" собирают деньги для ВСУ

Музыканты отправились в мировой тур, чтобы помочь украинским военным. Они хотят закупить 10 тысяч военных аптечек IFAK.

Группа уже смогла собрать большую половину запланированной суммы.

Только в США и Канаде музыкантам совместно с партнерами – фондом United Help Ukraine удалось собрать 300 тысяч долларов и установить абсолютный рекорд благотворительного собрания среди украинских артистов.

– написали "Антитела".

Города тура, собравшие рекордные суммы донатов:

Чикаго – более 49 тысяч долларов,

Сан-Франциско – более 43 тысяч долларов,

Нью-Йорк - более 33 тысяч долларов,

Сиэтл – более 19 тысяч долларов.

Перед концертами, в рамках уникальных аукционов, группа позволяет зрителям приобщиться к благотворительности и приобрести эксклюзивные лоты от музыкантов.

Смотрите фото с концертов "Антител" в США и Канаде \ Фото пресс-службы группы

"Антитела" в мировом туре

Сейчас группа продолжает тур по Европе, после чего улетят в Австралию и Новую Зеландию.

Следующие концерты группы "Антитела" в Европе:

3 ноября – Лиссабон

5 ноября – Барселона

6 ноября – Аликанте

9 ноября – Сидней

12 ноября – Мельбурн

16 ноября – Новая Зеландия, Окленд

25 ноября – Дублин

26 ноября – Манчестер

27 ноября – Лондон

29 ноября – Эдинбург

02 ноября – Кишинев

Справка! Этот мировой тур стал первым в таком масштабе после вывод группы с фронта по приказу Валерия Залужного.



Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь служили в составе 130 Батальона ТРО, защищая Киев, а затем Харьков от российских оккупантов.