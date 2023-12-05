Тарас Тополя із закривавленою головою показався біля перевернутого авто: шокуючі кадри ДТП

Сьогодні, 5 грудня, відзначають Міжнародний день волонтера. Тож зірки привітали українців зі святом. До привітань також долучився гурт "Антитіла". Водночас музиканти збентежили шанувальників кадрами до публікації.

На світлинах можна було побачити лідера гурту Тараса Тополю із закривавленою головою. До того ж на фото був зображений перевернутий мікроавтобус колективу.

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"Антитіла" попали в ДТП під час гастролей

Це з'ясувалося після того, як артисти привітали волонтерів з професійним святом. У дописі музиканти зазначили, що з 2014 року волонтерство займає ключове місце в житті та творчості гурту. Також вони згадали про діяльність свого фонду.

Сьогодні наша справа продовжується в діяльності нашого благодійного фонду і забезпеченням військового фронту життєво необхідними речами. Усі наші ресурси в тилу та на передовій спрямовані лише на одне – ворог має бути знищений,

– підкреслили учасники колективу.

До публікації музиканти прикріпили серію фото. Водночас серед них на одній зображено перевернуту машину, на іншій – співака Тараса Тополю з закривавленою головою. Виявляється, колектив потрапив у ДТП під час гастролей. На щастя, тоді всі залишились живі та здорові.

Не перше ДТП гурту "Антитіла"

У квітні артисти ледь не потрапили в автомобільну аварію після того, як у їх мікроавтобуса зламалося колесо.

Інцидент стався, коли музиканти поверталися з благодійного концерту, який відбувся в Парижі.

З'ясувалося, що недоброзичливці навмисно відкрутили гайки на одному з коліс концертного авто гурту. В результаті від автомобіля відпало колесо, внаслідок чого мікроавтобус ледь не перекинувся. Спритність і кмітливість водія запобігли ДТП.

"Не знаємо кому "дякувати" – сусідам мскл в готелі, які можливо прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим "прихильниками" нашої діяльності і творчості в Парижі, але головне – що все нормально! Все переживемо", – зауважили тоді "Антитіла".