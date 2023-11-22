На це музикант різко відповів військовому. Так, воїн вирішив публічно висвітлити ситуацію в мережі. Тепер виконавці відреагували на звернення Віталія, передає 24 Канал.

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Скандал з гуртом "Антитіла"

Віталій Верес розповів, що битва під Бахмутом – це важливий та переломний момент у його житті. Тож він вирішив створити відео, у якому розповість історію від моменту поранення до подальшого шляху. Для музичного супроводу розповіді воїн вибрав композиції "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла", яка, на його думку, ідеально відповідає емоційній глибині історії.

Друзі, хочу поділитися з вами ситуацією, яка мене дуже-дуже вразила. Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя – битву під Бахмутом. Про те, як я отримав поранення і про мою подальшу історію та шлях. У пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут", яка на мою особисту думку, ідеально підходила під цю історію,

– зазначив воїн.

Так, Верес написав співзасновнику гурту Сергію Вусику. Втім, відповідь музиканта шокувала та обурила військового.

"З якої радості ми маємо це робити й давати дозвіл вам виставляти наші пісні?", – написав Вусик.

Своєю чергою Віталій закликав Сергія переглянути його профіль, щоб артист зрозумів, хто він такий. І написав: "Я той, за чиєю спиною був Бахмут, 3 БрОП. Дякую, за те, що ви патріоти".

Вусик відповів: "Нас таких тисячі, і ми самі не виключення. Як це стосується пісні, і щоб ми ще вас відмічали?".

Зрештою Віталій написав: "Чи справді є сенс у вашій пісні? І, чи ви справді підтримуєте військових, чи це лише порожні балачки?".

На це учасник гурту відреагував: "Така сама відповідь. Ви повивчайте інформацію про те, де, з ким та скільки воювали музиканти "Антитіл", і я в тому числі. Все у відкритому доступі".

Інших деталей листування Віталій не публікував.

Відповідь "Антитіл"

Після публікації ролика Віталія Сергій Вусик записав відео-вибачення. Він визнав свою провину та наголосив, що не хотів образити чи принизити військового. Артист також зазначив, що трек "Фортеця Бахмут" з першого дня публікації є у вільному доступі для використання без будь-яких заборон. Тому, за словами Сергія, його здивувало прохання Віталія, який хотів, щоб його відмітили на сторінці гурту.

Так, я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю і в силу важких графіків та навали в коментарях під відео чи в особистих повідомленнях, купи ботів, та інших різних особистостей. Відповів доволі різко,

– наголосив Сергій.

Музикант попросив вибачення у Віталія Вереса.

"Я прошу вибачення за свою реакцію. Військового, який ще й отримав поранення на війні я б не міг би й подумати ображати умисно. Бо є співавтором пісні, що написана з власного пережитого на війні, на якій я був з першого дня добровольцем, поруч з такими самими військовими, втрачаючи друзів", – сказав Вусик.

Зрештою, Сергій додав, що гурт "Антитіла" завжди мав принципову громадянську позицію, і з 2014 року та до сьогодні допомагає ЗСУ.