На фотографиях можно было увидеть лидера группы Тараса Тополю с окровавленной головой. К тому же, на фото был перевернут микроавтобус коллектива.

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"Антитела" попали в ДТП во время гастролей

Это выяснилось после того, как артисты поздравили волонтеров с профессиональным праздником. В публикации музыканты отметили, что с 2014 года волонтерство занимает ключевое место в жизни и творчестве группы. Также они упомянули о деятельности своего фонда.

Сегодня наше дело продолжается в деятельности нашего благотворительного фонда и обеспечением военного фронта жизненно необходимыми вещами. Все наши ресурсы в тылу и на передовой направлены только на одно – враг должен быть уничтожен,

– подчеркнули участники коллектива.

К публикации музыканты прикрепили серию фотографий. Среди них на одной изображена перевернутая машина, на другой – певец Тарас Тополя с окровавленной головой. Оказалось, что коллектив попал в ДТП во время гастролей. К счастью, тогда все остались живы и здоровы.

Не первое ДТП группы "Антитела"

В апреле артисты чуть не попали в автомобильную аварию после того, как у их микроавтобуса сломалось колесо.

Инцидент произошел, когда музыканты возвращались с благотворительного концерта в Париже.

Выяснилось, что недоброжелатели намеренно открутили гайки на одном из колес концертного авто группы. В результате от автомобиля отпало колесо, в результате чего микроавтобус чуть не опрокинулся. Ловкость и смекалка водителя предотвратили ДТП.

"Не знаем кого "благодарить" – соседей мскл в отеле, которые возможно пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушных "поклонников" нашей деятельности и творчества в Париже, но главное – что все нормально! Все переживем", – отметили тогда "Антитела" ".