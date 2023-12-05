На світлинах можна було побачити лідера гурту Тараса Тополю із закривавленою головою. До того ж на фото був зображений перевернутий мікроавтобус колективу.

Не пропустіть "Антитіла" різко відмовили військовому у публікації відео: причина скандалу та пояснення гурту

"Антитіла" попали в ДТП під час гастролей

Це з'ясувалося після того, як артисти привітали волонтерів з професійним святом. У дописі музиканти зазначили, що з 2014 року волонтерство займає ключове місце в житті та творчості гурту. Також вони згадали про діяльність свого фонду.

Сьогодні наша справа продовжується в діяльності нашого благодійного фонду і забезпеченням військового фронту життєво необхідними речами. Усі наші ресурси в тилу та на передовій спрямовані лише на одне – ворог має бути знищений,

– підкреслили учасники колективу.

До публікації музиканти прикріпили серію фото. Водночас серед них на одній зображено перевернуту машину, на іншій – співака Тараса Тополю з закривавленою головою. Виявляється, колектив потрапив у ДТП під час гастролей. На щастя, тоді всі залишились живі та здорові.

Не перше ДТП гурту "Антитіла"

У квітні артисти ледь не потрапили в автомобільну аварію після того, як у їх мікроавтобуса зламалося колесо.

Інцидент стався, коли музиканти поверталися з благодійного концерту, який відбувся в Парижі.

З'ясувалося, що недоброзичливці навмисно відкрутили гайки на одному з коліс концертного авто гурту. В результаті від автомобіля відпало колесо, внаслідок чого мікроавтобус ледь не перекинувся. Спритність і кмітливість водія запобігли ДТП.

"Не знаємо кому "дякувати" – сусідам мскл в готелі, які можливо прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим "прихильниками" нашої діяльності і творчості в Парижі, але головне – що все нормально! Все переживемо", – зауважили тоді "Антитіла".