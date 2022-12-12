Хочеться дати людям трошки світла, – Тарас Тополя про концерт "Антитіл" у Львові 25 грудня

25 грудня "Антитіла" дадуть єдиний у 2022 році український концерт. Він відбудеться у Львові. Тарас Тополя розповів, чому саме це місто обрали для виступу та як підготувалися на випадок відключення електроенергії на локації.

Подробицями святкового виступу лідер "Антитіл" поділився в інтерв'ю 24 каналу. Також Тополя розповів, яку програму готують для цього концерту.

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Концерт "Антитіл" у Львові 25 грудня: головне

"Зберемо всіх людей, які вже давно чекають на наш виступ, з єдиною метою – відтворити на сцені довоєнну атмосферу. Звичайно, ми будемо говорити про війну, наш спільний супротив, співати, і контекст цього концерту буде пов'язаний з війною, але хочеться дати людям трошки світла зі сцени", – розповів Тополя.

Для концерту "Антитіла" обрали саме Львів, оскільки там безпечніше, ніж в Києві. Також у місті вже буде різдвяна атмосфера.

Вірю, що ця атмосфера допоможе провести дуже щирий, світлий концерт. Як ми робили це до війни на стадіонах, так відтворимо це у Львові 25 грудня,

– підкреслив Тарас.

25 грудня о 19:00місто Львів, !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26

В Україні тривають відключення світла, Львів не є винятком. Але "Антитіла" підготувалися до цього. На локації, де відбудеться концерт, будуть генератори, на випадок повітряної тривоги є бомбосховище. Якщо через вимкнення світла чи повітряну тривогу буде невелика пауза, то після неї концерт обов'язково продовжиться. Спеціально для цього виступу також готують сцену, світло, якісний звук. Все, щоб глядачам було максимально комфортно та приємно провести вечір 25 грудня, який для багатьох цього року буде різдвяним, з "Антитілами".

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн