Подробностями праздничного выступления лидер "Антител" поделился в интервью 24 каналу. Также Тополя рассказал, какую программу готовят для этого концерта.

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Концерт "Антител" во Львове 25 декабря: главное

"Соберем всех людей, которые уже давно ждут нашего выступления, с единственной целью – воспроизвести на сцене довоенную атмосферу. Конечно, мы будем говорить о войне, нашем общем сопротивлении, петь, и контекст этого концерта будет связан с войной, но хочется дать людям немного света со сцены", – рассказал Тополя.

Для концерта "Антитела" выбрали именно Львов, поскольку там безопаснее, чем в Киеве. Также в городе уже будет рождественская атмосфера.

Верю, что эта атмосфера поможет провести очень искренний светлый концерт. Как мы делали это до войны на стадионах, так воспроизведем это во Львове 25 декабря,

– подчеркнул Тарас.