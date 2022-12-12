Подробицями святкового виступу лідер "Антитіл" поділився в інтерв'ю 24 каналу. Також Тополя розповів, яку програму готують для цього концерту.

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Концерт "Антитіл" у Львові 25 грудня: головне

"Зберемо всіх людей, які вже давно чекають на наш виступ, з єдиною метою – відтворити на сцені довоєнну атмосферу. Звичайно, ми будемо говорити про війну, наш спільний супротив, співати, і контекст цього концерту буде пов'язаний з війною, але хочеться дати людям трошки світла зі сцени", – розповів Тополя.

Для концерту "Антитіла" обрали саме Львів, оскільки там безпечніше, ніж в Києві. Також у місті вже буде різдвяна атмосфера.

Вірю, що ця атмосфера допоможе провести дуже щирий, світлий концерт. Як ми робили це до війни на стадіонах, так відтворимо це у Львові 25 грудня,

– підкреслив Тарас.