"Навіть не вийшла на сцену": Анну Трінчер раптово госпіталізували до лікарні
Джерело:Анна Трінчер
Співачка Анна Трінчер потрапила до лікарні. Артистка налякала фанів кадрами, де вона лежить під крапельницею. Проте поки невідомо, що саме сталося з відомою артисткою.
Через госпіталізацію виступ співачки не відбувся. Напередодні в мережі з'явилися чутки про розлучення співачки з блогером Олександром Волошиним.
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Трінчер опинилася під крапельницею
Анна розповіла в інстаграмі, що їй стало погано під час репетиції. Вона була змушена викликати швидку допомогу.
Анна Трінчер викликала швидку / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Ось так закінчилась моя вчорашня репетиція номеру... Я навіть не вийшла на сцену… Далі все трохи, як в тумані,
– написала співачка.
На оприлюднених кадрах помітно, що Трінчер поставили крапельницю у лікарняній палаті.
Анна Трінчер потрапила до лікарні / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Після лікарні Анна поїхала додому, однак там їй теж стало зле і знову довелося викликати лікарів. Що саме трапилося – Трінчер не розповіла. Після цього зірка не виходила на зв'язок з фанами.
Анна Трінчер викликала лікарів / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Чому виникли чутки про розлучення Трінчер з Волошиним
- Плітки про розлучення зіркової пари поширив блогер Богдан Беспалов. Він заявив, що все через зради. Проте співачка заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.
- Відповів на чутки і блогер Олександр Волошин. Він зазначив, що у них все добре, і вони не розлучилися, хоча в їхніх стосунках криза.
- У липні зіркове подружжя переїхало у нове помешкання, але вже за кілька днів стало відомо, що Трінчер з чоловіком на деякий час роз'їхалися.
- Таке рішення закохані прийняли на сімейній сесії у психолога. Вони звернулися до спеціаліста, бо переживають кризу у стосунках. Цікаво, що річницю шлюбу пара теж провела окремо.