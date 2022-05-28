Анна Трінчер здивувала заявою про майбутнє весілля: "Планую повінчатися"

У жовтні 2021 року Анна Трінчер сказала "так" блогеру Олександру Волошину. Весілля планували на літо, але війна перекреслила їхні плани. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу співачка зізналася, що тепер перш за все хоче повінчатися.

Як з'ясувалося, 20-річна Анна Трінчер мріє не так про весілля, білу сукню та фату, як про вінчання. У розмові з нами артистка заявила, що це буде перше, що вона зробить після перемоги України у війні з Росією.

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Яким буде майбутнє весілля Анни Трінчер

Хотілося б повінчатися, бо для мене це важлива процедура. Я віруюча, і вся моя сім'я теж. І я вважаю, що шлюб, закріплений на небі Богом, – то є справжній шлюб навіки,

– заявила співачка.

Якщо раніше вони з Волошиним планували епатажне весілля-вечірку, то зараз особливих планів не будують, адже не все залежить від них. У закоханих два варіанти – або пишне торжество в Україні, або камерна церемонія для найближчих.

"Думаю, що пишне весілля через рік-півтора може бути доречним. Якщо не буде, то зробимо маленьке весілля для своїх. Можливо навіть поїдемо в медовий місяць, одружимося на узбережжі моря", – поділилася Анна Трінчер.

Анна Трінчер з нареченим Олександром Волошиним / Фото з інстаграму співачки

Чи примирилися рідні Трінчер з Волошиним

Цікаво, що ще в жовтні, перед заручинами, зірка посварилася з мамою і бабусею, бо ті довідалися про пропозицію раніше за неї й образилися, що вона з ними не порадилася. Хоч рідні й зіпсували Трінчер найважливіший сюрприз у її житті, зараз вони в чудових стосунках і з нею, і з її майбутнім чоловіком.

Усе зовсім змінилося. Моя бабуся взагалі від Саші не відходить, вона швидше його нагодує, ніж мене. Мама теж змінила свою думку. Тому, мені здається, настав той час, коли бабуся й мама зрозуміли, що передали мене в надійні руки й можуть не перейматися,

– розповіла артистка.

тікток та інстаграм-блогер Олександр Волошин освідчився Анні Трінчер 22 жовтня 2021 року на парковці торговельного центру Retroville, який зруйнований через ракетний удар . Співачка заявляла, що росіяни "знищили місце їхнього кохання".

Ексклюзивне інтерв'ю з Анною Трінчер під час війни: дивіться відео онлайн