Перші тижні війни були для всіх складними як фізично, так і психологічно. Тривога позначилася й на стосунках Анни Трінчер. Через нерозуміння, що буде завтра, вони з Волошиним постійно сварились.

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Анна Трінчер про те, як мало не розійшлася з нареченим

Ми не спілкувались три дні, хоча спали в одному ліжку, їли в одній їдальні. Я розумію, що війна вплинула на наше психологічне та ментальне здоров'я. Таке бувало, що ні я, ні він не витримували й зривались одне на одному,

– пригадала Анна Трінчер.

Однак потім усе стабілізувалося: "На щастя, ми знову знайшли ту саму ниточку, яка нас об’єднує та зміцнює". Закохані навіть повернулися до обговорення весілля й остаточно вирішили, що зіграють його в Україні.

"Це станеться, можливо влітку наступного року. Дивитимемось на те, як і коли закінчиться війна. Я мрію зібрати усіх людей, які залишили свій відбиток у моєму житті", – зізналася Анна Трінчер.

Нагадаємо, що Волошин освідчився співачці в жовтні. Він влаштував байк-шоу і вручив обручку від ювелірного дому Cartier, яка коштує 2,5 тисячі доларів.