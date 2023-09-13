Анна Трінчер на високих підборах впала зі сцени: момент потрапив на відео

Зі співачкою Анною Трінчер стався курйозний інцидент. Зірка виступала на високих підборах, проте в один момент вона спіткнулася і впала просто на підлогу.

Сталося це, коли Трінчер спускалася сходами зі сцени. Відео з курйозним моментом Анна опублікувала в інстаграм-сторіс.

Цікаво У Кейт Міддлтон помітили травму пальців: ЗМІ пишуть, що принцеса стрибала з дітьми на батуті

Артистка виступила на весіллі. У залі для неї створили імпровізовану сцену. Але під час виступу трапився курйозний інцидент.

Трінчер захотіла спуститися зі сцени, щоб поспівати серед гостей. Проте через високі підбори вона спіткнулась. Знаменитість впала з верхніх сходинок.

Щоправда, співачка не показала сам момент падіння, можливо, Трінчер втримала рівновагу та встояла на ногах. Це залишається невідомим.

"Я просто дуже віддана своїй професії" – підписала кадри артистка. Вона додала, що завжди хвилюється перед виступами і навіть п'є заспокійливі.

Дивіться відео, як Трінчер впала зі сцени:

Попри курйозне падіння, співачка зізналася, що їй неабияк сподобалося виступати на весіллі, а довкола була шалена енергія.

Така шалена енергія була. Дякую нашим героям за можливість працювати. Навіть у такий час створюються прекрасні сім'ї,

– зазначила Трінчер.

Раніше Трінчер вляпалася в скандал