ЗМІ повідомляють, що принцеса травмувалася, бавлячись з дітьми на батуті. Пластир на її руці сфотографували під час візиту Міддлтон до виправного закладу HMP High Down.

Зверніть увагу Люкс по-королівськи: Меган Маркл і принц Гаррі зупинилися у готелі за 2500 доларів за ніч

Представник Кенсінгтонського палацу запевнив журналістів, що не варто хвилюватися – принцеса Уельська нічого не зламала, лише травмувалася.

Незважаючи на пластир на руці, Кейт виглядала чудово. Для публічного виходу Міддлтон обрала стильний темно-синій костюм від улюбленого бренду Alexander McQueen та білу кофтинку під низ. Вона гарно вклала волосся та додала аксесуари.

Принцеса Уельська багато посміхалася. Цікаво, що королівську особу у виправному закладі навіть "перевірили". Це зробив чорний лабрадор, який навчений шукати наркотики.



Кейт Міддлтон "перевірив" собака / Скриншот з відео

Під час візиту вона також зустрілася із в’язнями, що отримують терапію у HMP High Down.

Додамо, що Кейт Міддлтон є патроном благодійної організації для боротьби з наркозалежністю. Вона відзначила, що атмосфера у закладі дуже спокійна, контрольована та не викликає страху.

Довідка! HMP High Down, що розташований у графстві Суррей, – це виправний заклад для чоловіків, який спеціалізується на відновленні від наркозалежності.

Кейт Міддлтон вже не вперше втрапила у курйозну ситуацію

Кілька місяців тому принц і принцеса Уельські відвідали Мусульманський центр в Лондоні. Міддлтон опинилася у доволі незручній ситуації через привітання.

Принц Вільям потис руку чоловікам-мусульманам. Кейт вирішила зробити так само, але коли вона простягнула свою руку, лідер Іман Суф’ян не відповів їй. Натомість мусульманин притиснув свою руку до серця і схилив голову перед принцесою. У їхній релігії вважається, що саме так важко вітати жінку.