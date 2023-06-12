На початку травня Анна Трінчер потрапила у конфуз – в ефірі шоу "Я люблю Україну" вона забула, коли День Незалежності. Артистку висміяли в мережі, а вона сама визнала свою ганьбу.

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Трінчер пояснила конфуз із Днем незалежності

Співачка прокоментувала скандал зі своєю участю в шоу, під час якого вона не змогла відповісти, коли святкується День Незалежності України.

Я розумію, що це мій жорсткий завтик. І мені соромно за це. Але людям не цікаво те, на що я відповіла, їм цікаво те, на що я не відповіла. Мені настільки було боляче від цих коментарів. Я ридала зранку, потім був сеанс із командою, вони мене заспокоювали,

– відповіла Трінчер.

Це стало для неї "червоним прапором", що їй потрібно над цим працювати. "Для мене це був важкий шлях переступити через себе і виставити все це в інстаграм… Я зрозуміла, що це буде гарний урок, і якщо я це не покажу, то я буду слабачкою", – зізналася вона.

За словами співачки, багато людей написали їй свої історії і відчули в їй підтримку.

Трінчер відповіла на хейт про "шароварщину"

Анна пояснила, що багато артистів, зокрема і вона, беруть щось за референс те, чим надихаються.

Одна справа взяти і тупо копіпастнути, а інша справа — надихнутися і створити щось своє. Я дотримуюся думки, що будь-яка музика має право на існування. Багато хто звинувачує артистів і мене в "шароварщині"... Це українська культура — козаки і козачки. Я негативно ставлюся до людей, які чіпляють ярлики на музику,

– сказала Трінчер.

На її думку, будь-яка музика — це клас, коли люди під неї кайфують.

Дивіться інтерв'ю з Анною Трінчер: відео

До слова, днями київський гурт Junket планував виступ в Одесі, але його скасували. Все через те, що музикантів затримали на вокзалі працівники ТЦК та забрали їх до військової частини. Згодом у військкоматі пояснили інцидент. Чи відправлять артистів на фронт – читайте у статті.