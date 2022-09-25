Анна Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина: відео розпису
Джерело:тік-ток Анни Трінчер
Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин одружилися. Закохані розписалися в Києві. Артистка вже поділилася зворушливим роликом з цього особливого дня.
Радісна подія відбулася 24 вересня. Наречені планували відсвяткувати весілля у колі найближчих, але через організаторів за декілька днів довелося все скасувати і залишити лише розпис.
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Анна Трінчер та Олександр Волошин одружилися
Новоспечене подружжя активно веде сторінки в інстаграмі, але ще не оприлюднило фото та сторіс з цього дня. Лише в тік-тоці Анна Трінчер опублікувала короткий ролик, де зображена з коханим. Щасливі наречені позували під спільну пісню "Лише ти і я". Анна та Олександр показали обручки та щиро усміхалися.
Наречена обрала для такого дня білу сукню, яка гарно підкреслила витончену фігуру. Довершила весільний look довгими сережками, лаконічною укладкою та ніжним макіяжем. Олександр позував поруч з дружиною в чорному смокінгу.
Стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина
- 22 жовтня 2021 року скандальний блогер і бізнесмен Олександр Волошин зробив пропозицію коханій Анні Трінчер. Для цього запросив 40 байкерів та усіх близьких друзів. Не обійшлося і без відеографа, аби зняти з пропозиції одруження красивий мініфільм.
- Хлопець вручив коханій обручку від бренду Cartier, яка коштує 2500 доларів.
- Зізнання у коханні відбувалося на парковці столичного ТЦ Retroville, який 20 березня зруйнували російські ракети.
- На диво, рідні зірки соцмереж не підтримали її рішення вийти заміж за блогера. Так, вона розсварилась з мамою і бабусею ще до грандіозного сюрпризу.
- Під час війни стосунки між Анею та Олександром погіршилися. Пара ледь не розбіглася, бо не розмовляла одне з одним цілих три дні.
- Та згодом все налагодилося. Трінчер навіть розповідала, що планує повінчатися з коханим.
- Війна змінює погляди на життя, пріоритети цінностей. Зараз в Олександра чудові стосунки з рідними Анни. Перед весіллям наречені особисто запросили бабусю Трінчер на свято. Також Волошин приїжджав до мами коханої, щоб попросити в неї руку та серце доньки.