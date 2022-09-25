Анна Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина: відео розпису

Співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин одружилися. Закохані розписалися в Києві. Артистка вже поділилася зворушливим роликом з цього особливого дня.

Радісна подія відбулася 24 вересня. Наречені планували відсвяткувати весілля у колі найближчих, але через організаторів за декілька днів довелося все скасувати і залишити лише розпис.

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Анна Трінчер та Олександр Волошин одружилися

Новоспечене подружжя активно веде сторінки в інстаграмі, але ще не оприлюднило фото та сторіс з цього дня. Лише в тік-тоці Анна Трінчер опублікувала короткий ролик, де зображена з коханим. Щасливі наречені позували під спільну пісню "Лише ти і я". Анна та Олександр показали обручки та щиро усміхалися.

Наречена обрала для такого дня білу сукню, яка гарно підкреслила витончену фігуру. Довершила весільний look довгими сережками, лаконічною укладкою та ніжним макіяжем. Олександр позував поруч з дружиною в чорному смокінгу.

Стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина