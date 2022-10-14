Анна Трінчер заколабила з Позитивом: запальний трек "Який ти козак" підкорює мережу

Співачка Анна Трінчер випустила вже другий дуетний трек з Позитивом – "Який ти козак". Його реліз відбувся до Дня захисників і захисниць України. Запальна пісня вже розлетілася мережею.

Схоже, ініціаторкою колаборації виступила Анна Трінчер, а Позитив відгукнувся на її пропозицію, адже його зброя як артиста – пісня. Тим паче в його арсеналі лише один сольний трек "Ничего личного", і той російською мовою.

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Анна Трінчер випустила трек "Який ти козак" у дуеті з Позитивом

Це одна з тих пісень, якою я задоволена на всі 100. Мені подобається ця синергія відсилки на історичні події, покладена на реальні часи, і сучасного саунду. Вважаю, що ця робота стане народним хітом. Це пісня про нашу перемогу, а вона буде, я в цьому впевнена,

– прокоментувала Анна Трінчер.

Позитив теж переконаний, що їхній з Трінчер трек "Який ти козак" стане хітом і демонструватиме всьому світу силу й мужність українського народу.

"У синглі "Який ти козак" ми об'єднали сучасний EDM та народні мотиви, що у крові кожного українця, і які зараз лунають на весь світ. Я б хотів, щоб під цей трек у кожного з нас активувалось наше козацьке коріння й ще більше спалахнув бойовий дух", – додав Позитив.

До слова, уривок пісні "Яка ти козачка, який ти козак – йдемо вперед і ніколи назад" вже став вірусним у мережі й заполонив тікток.

Анна Трінчер і Позитив – "Який ти козак": слухайте пісню онлайн

Нагадаємо, це не перша колаборація Анни Трінчер і Позитива. У квітні 2021 року, незадовго після того, як стало відомо про розлучення співака з дизайнеркою Анною Андрійчук, він знявся в жартівливому кліпі Трінчер на пісню Kiss. У відео вони ледь не поцілувалися й наробили шуму в мережі.