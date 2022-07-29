З допомогою треку "Ничего личного" артист прагне донести слухачам з країни-агресорки ставлення українців до всього, що абсурдно називають "рускім міром".

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Немає ніякого миру – росіяни принесли руйнування й біль на мою землю. Вони розпалюють полум'я світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах та селах, не буде романів, віршів та пісень. Разом із тисячами наших дітей, матерів, батьків — вони спалені в полум'ї від російських бомб і ракет,

– наголосив POSITIFF.

Частину кліпу зняли в містах Київщини, які постраждали від обстрілів російських окупантів, – Бучі та Ірпені. Зруйновані будинки, зруйновані долі, життя. росіяни несуть лише розруху, відчай, біль та смерть. Це терористи й мають бути визнані ними всім світом.

"Я відразу зрозумів, що у відео буде чорно-біла витримана картинка, щоб максимально показати весь біль та ненависть за скоєні злочини. Тому частину кліпу ми знімали в Бучі та Ірпені. Мені складно передати словами те, що ти відчуваєш, коли там перебуваєш, коли розумієш, що там жили люди, які тепер залишилися без своїх будинків. Проте, думаю, нам з Олексієм вдалося висловити емоції, які накопичилися у всіх українців за час війни,

– прокоментував роботу режисер Марк Тельпіс.

POSITIFF – "Ничего личного": дивіться відео онлайн

За час повномасштабної війни нам вдалося поспілкуватися з POSITIFF (справжнє ім'я – Олексій Завгородній), який час війни переїхав з Києва до Кам'янця-Подільського, де започаткував ініціативу для дітей-переселенців. Розмову про життя артиста під час війни, волонтерство та багато іншого читайте і дивіться за посиланням.