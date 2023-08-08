Не будемо жити разом, – Анна Трінчер розповіла про труднощі у стосунках з чоловіком
Джерело:Анна Трінчер
У вересні минулого року українська співачка Анна Трінчер вийшла заміж за скандального блогера Олександра Волошина. Зіркова пара вже тривалий жила разом. Втім, виконавиця повідомила, що вони вирішили на деякий час роз'їхатись.
З'ясувалось, що таке рішення закохані прийняли на сімейні сесії у психолога. Вони звернулися до спеціаліста, бо переживають кризу у стосунках.
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Анна Трінчер розповіла про проблеми у стосунках
Подружжя вирішило пожити окремо два тижні. Окрім цього, пара повинна дотримуватись певних правил. Втім, їх артистка поки не розкриває.
Ми з Сашею не будемо жити разом. Це рішення було прийняте на сімейній сесії. Повірте, воно зовсім нелегке,
– зазначила артистка.
"Це не жарти, не клікбейт, не хайп. Ми роз'їжджаємося на два тижні, оскільки зіткнулися з кризою у стосунках. Це той період, коли разом 2,5 роки, відтак зникає ця пелена, і ви не намагаєтеся бути одне для одного ідеальними", — додала Анна.
Анна Трінчер роз'їжджаються з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина: головне
- 22 жовтня 2021 року блогер і бізнесмен Олександр Волошин зробив пропозицію коханій Анні Трінчер. Для цього він запросив 40 байкерів та усіх близьких друзів. Не обійшлося і без відеографа, аби зняти з пропозиції одруження красивий мініфільм. Хлопець вручив коханій обручку від бренду Cartier, яка коштує 2500 доларів.
- Відомо, що рідні зірки не підтримали її рішення вийти заміж за блогера. Відтак вона посварилася з мамою і бабусею ще до грандіозного сюрпризу.
- Під час війни стосунки між Анею та Олександром погіршилися. Пара ледь не розбіглася. Однак згодом все налагодилося. Трінчер навіть розповідала, що планує повінчатися з коханим.
- Зараз в Олександра чудові стосунки з рідними Анни. Перед весіллям наречені особисто запросили бабусю співачки на свято. Також Волошин приїжджав до мами коханої, щоб попросити в неї руку та серце доньки.
- У липні цього року зіркова пара переїхала у нове помешкання. Разом вони жили в розкішному двоповерховому домі з красивою територією.