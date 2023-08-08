Не будемо жити разом, – Анна Трінчер розповіла про труднощі у стосунках з чоловіком

У вересні минулого року українська співачка Анна Трінчер вийшла заміж за скандального блогера Олександра Волошина. Зіркова пара вже тривалий жила разом. Втім, виконавиця повідомила, що вони вирішили на деякий час роз'їхатись.

З'ясувалось, що таке рішення закохані прийняли на сімейні сесії у психолога. Вони звернулися до спеціаліста, бо переживають кризу у стосунках.

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Анна Трінчер розповіла про проблеми у стосунках

Подружжя вирішило пожити окремо два тижні. Окрім цього, пара повинна дотримуватись певних правил. Втім, їх артистка поки не розкриває.

Ми з Сашею не будемо жити разом. Це рішення було прийняте на сімейній сесії. Повірте, воно зовсім нелегке,

– зазначила артистка.

"Це не жарти, не клікбейт, не хайп. Ми роз'їжджаємося на два тижні, оскільки зіткнулися з кризою у стосунках. Це той період, коли разом 2,5 роки, відтак зникає ця пелена, і ви не намагаєтеся бути одне для одного ідеальними", — додала Анна.



Анна Трінчер роз'їжджаються з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина: головне